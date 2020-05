Sectores se manifiestan en contra de la privatización WIPR

Un centenar de personas se manifestaron hoy en una caravana en contra del pedido de la Junta de Control Fiscal de privatizar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) exigiéndole a la gobernadora Wanda Vázquez y a los presidentes de la Legislatura mantener las televisoras y radio emisoras en manos del pueblo.

La caravana, que contó con la participación de actrices, actores, productores, empleados y miembros de la comunidad, comenzó en las instalaciones de WIPR y se detuvo en el Centro de Convenciones donde se encontraba la gobernadora Wanda Vázquez. Allí, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán López dirigió un corto mensaje donde le exigió a la Primera Ejecutiva defender las televisoras y radio emisoras de Puerto Rico.

“Teniendo presente que la Gobernadora se encuentra aquí en el Centro de Convenciones, quisimos traerle el mensaje directo. Queremos que la Gobernadora entienda que WIPR tiene alto valor para Puerto Rico. Señora Gobernadora, los trabajadores de WIPR y el pueblo necesitamos que defienda esta corporación de la Junta de Control Fiscal” expresó.

Al culminar el mensaje de Guzmán López, los manifestantes dirigieron la caravana al ala norte del Capitolio donde portavoces de la clase artística y empleados de WIPR también dirigieron mensajes.

“Desde hace más de 60 años las radioemisoras y televisoras de WIPR existen para proveer programación educativa, informativa y cultural a todos los puertorriqueños. No vamos a permitir que por un capricho de la Junta de Control Fiscal WIPR se privatice. WIPR es del pueblo y la vamos a defender” enfatizó Gonzalo Cobo Londoño, empleado de WIPR.

Del mismo modo, Germán O'Neill, portavoz de los artistas recalcó la importancia de WIPR para este sector.

“WIPR tiene una misión y una visión, difundir la cultura puertorriqueña, lo que nos une como pueblo independientemente de los ideales políticos de cada cual. Somos puertorriqueños y WIPR es la casa de todos, de todos los artistas que habitamos esta tierra. WIPR no se vende, hay alternativas, hay que administrarla sanamente. WIPR no se vende” recalcó.

Por su parte, Gerson Guzmán López, volvió a dirigirse, esta vez a Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado y a Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes

“El mensaje lo traemos ahora a la casa de las leyes de Puerto Rico donde se supone se legisle a beneficio del pueblo. Cualquier cosa que quieran hacer con WIPR tiene que tener legislación. Johnny Méndez dijo meses atrás que no iba a pasar ninguna legislación que permita la privatización de WIPR. En días pasados escuchamos a decir al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz que en su carácter personal no creía en la privatización de WIPR. Honorable Presidente del Senado, el pueblo de Puerto Rico no le paga para que dé su opinión personal, le paga para que legisle a favor del pueblo y en este momento le estamos exigiendo a la Legislatura que defienda con uñas y garras la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública” puntualizó.