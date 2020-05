Reitera oposición a la Reforma Electoral

"No hay consenso".

Así catalogó Eduardo Bhatia, senador y precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), el proyecto de Reforma Electoral que propone el Partido Nuevo Progresista (PNP). En días recientes, la gobernadora Wanda Vázquez devolvió la pieza legislativa para que se le realicen enmiendas en torno al voto por internet.

Sin embargo, para Bhatia las diferencias con la pieza legislativa resultan casi irrenciliables y mencionó que no apoyarán el proyecto aunque este sea enmendado en los próximos días. Ayer, candidatos e integrantes del Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el PPD y candidatos independientes como Eliezer Molina, entregaron una carta a la gobernadora para que vete el Proyecto de Ley del Senado 1314, también conocido como la Reforma Electoral.

"No lo hemos discutido [las enmiendas con el liderato del PNP] y te puedo anticipar desde ahora que no hay mucho qué discutir", comentó Bhatia durante una entrevista en PuntoXPunto de Metro.

"El PPD ha sido claro desde hace un año diciendo que esto es incorrecto, que no estábamos a favor del voto por internet, de cambiar la definición de domicilio. Todas estas cosas hace un año las estábamos diciendo. En ese sentido, la gobernadora [Wanda Vázquez] fue bien fuerte el 16 de noviembre de 2019, la gobernadora dijo que si no había consenso ella no iba a firmar una nueva ley electoral. Le digo… No hay consenso. No firme la Ley Electoral", dijo.

Sostuvo además que, tras la carta que enviaron ayer, hasta el momento no han recibido respuesta de la gobernadora.

"A mí me parece que es trágico lo que están haciendo y estoy totalmente en contra de enmendar nada. Si la gobernadora quiere aprobar un texto por simplemente aprobar algo, que lo apruebe efectivo el 1 de enero de 2021 y que tengamos tiempo para buscar el consenso necesario para la Reforma Electoral", señaló el senador.

Bhatia —así como el resto de los partidos políticos de la oposición— cuestionaron las razones para que el PNP quiera alterar las reglas electorales a solo meses de que comiencen las primarias y se celebren las elecciones generales en noviembre.

Entre las objeciones se encuentra la definición de domicilio, la selección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el polémico voto por internet. En días recientes, la gobernadora aseguró que no habrá voto por internet para las próximas elecciones.

Vea la entrevista completa aquí: