Hombre ebrio choca un carro y violenta el toque de queda en Rincón

La Policía informó que la noche de ayer, miércoles, en la comunidad Estelas de Rincón fue arrestado un hombre que conducía en estado de embriaguez y chocó otro carro en violación a la orden ejecutiva del toque de queda.

De acuerdo con el informe policiaco, el arrestado es Manuel Ramos Guillet, de 52 años, y residente de la mencionada población.

Según las autoridades, el intervenido conducía un Nissan, modelo D-21 de 1986, en estado de embriaguez, cuando no tomó las debidas precauciones y al tomar una curva impactó un Toyota Yaris de 2016 que estaba estacionado en el lugar. En el accidente no hubo heridos y los daños no fueron estimados.

La querella fue trabajada por el agente Gustavo González de ese distrito policiaco, quien se hizo a cargo de la investigación. El conductor fue trasladado a la División de Tránsito, donde se le practicó la prueba de aliento a la que arrojó 0.19 por ciento de alcohol en su organismo. El caso fue citado para una fecha posterior.