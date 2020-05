Gobernadora anunciará hoy nuevas disposiciones de la Orden Ejecutiva ante la pandemia

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, anunció hoy, jueves, que ofrecerá una conferencia de prensa en la tarde, donde anunciará la próxima fase de su serie de órdenes ejecutivas relacionadas a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Esto en momentos en que sale a relucir una entrevista del epidemiólogo del Task Force, el doctor Juan Carlos Reyes con el semanario Caribbean Business en la que pide cautela con la reapertura de más sectores económicos. El doctor Reyes plantea que aunque hemos mejorado, pero no estamos listos para continuar abriendo más sectores. Específicamente apuntó a que: no estamos realizando pruebas en masa, no hay un sistema de rastreo de contactos al 100 % y no tenemos 14 días seguidos registrando reducción de nuevos casos. También mencionó que se están haciendo menos pruebas moleculares.

Trascendió que previo al anuncio, la mandataria se reunirá con varios representantes del sector privado, entre éstos integrantes de la Asociación de Restaurantes (ASORE).

Actualmente, el informe del Departamento de Salud (DS) cuenta que se han registrado 126 muertes y 2,913 contagios de la enfermedad. La cuarentena comenzó desde el 15 de marzo y ha sido extendida en varias ocasiones y en las últimas semanas se ha comenzado a flexibilizar la operación de algunos sectores a los fines de lograr una reapertura ordenada de la economía.

La conferencia de la gobernadora se hará a la 1:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar.

La vigente Orden Ejecutiva culmina el próximo lunes, 25 de mayo.