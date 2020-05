Documento: Gobernadora no siguió recomendaciones del task force médico para abrir

El task force médico del Gobierno de Puerto Rico para el manejo y el control de contagios del coronavirus COVID-19, reconoció en las recomendaciones entregadas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no se han cumplido con cuatro criterios para la reapertura de los sectores económicos.

En un documento con fecha del 19 de mayo de 2020 el grupo médico hace sus recomendaciones para la apertura escalonada de la economía. Los expertos en el tema de la salud indican que “en Puerto Rico no se han cumplido los cuatro criterios recomendados por la escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins para considerar reapertura de los sectores económicos”.

Los criterios a los que aluden son:

Disminución en contagios por 14 días consecutivos

Disponibilidad de pruebas

Rastreo adecuado de contactos

Suficiente capacidad hospitalaria para atender nuevos casos

De estos cuatro criterios, Puerto Rico solo cumple con uno en estos momentos, el de la capacidad hospitalaria. Aún así, la Gobernadora anunció una apertura a gran escala en una conferencia de prensa en la que no hubo representación del task force médico.

Reconociendo en el documento que la reapertura en Puerto Rico ya comenzó aún sin cumplir de todos los criterios recomendados, el ente surgirió etapas escalonadas divididas por periodos de 21 días. Enfatizan en la importancia de las recomendaciones científicas a la hora de decidir sobre segmentos incluidos en fases de reapertura.

Para justificar la recomendación de reapertura escalonada se basan en lo siguiente:

El periodo de incubación de esta enfermedad es bastante prolongado: de 5-14 días. Luego del periodo de incubación, comienza un periodo sintomático que es bifásico. Una vez hay síntomas, se documenta la fase viral (durante la primera semana de síntomas) y la fase de inflamación o hiperinflamación (en la segunda semana de síntomas). La fase de inflamación e hiperinflamación es la que produce los síntomas moderados o severos que conllevan hospitalización.

En vista de que Puerto Rico tiene una disparidad abismal en el número de pruebas en comparación con otras jurisdicciones federales y otros países, que no cuenta con un sistema eficiente de rastreo de contactos y sabiendo que el sistema de salud es muy frágil, para poder evitar un colapso en los sistemas hospitalarios durante el periodo de reapertura dependemos prácticamente de forma exclusiva de un monitoreo constante de capacidad en camas de hospital, camas de cuidados intensivo (ICU, por sus siglas en inglés) y ventiladores mecánicos.

Reconociendo la disparidad en el número de pruebas y el desempeño tan variable de las pruebas rápidas, otro modelo para calcular infecciones en la comunidad es hacer una estimación retrospectiva ("back-estimate") de las infecciones totales basándonos en el número de muertes ("death-driven model") que se documentan en el Departamento de Salud (tanto por el sistema de vigilancia como por el Registro Demográfico). Los sistemas de este tipo resultan confiables y efectivos.

“Debido a que las complicaciones moderadas o severas y las muertes ocurren en la fase hiperinflamatoria de la enfermedad sintomática (segunda semana de enfermedad) después del periodo de incubación (5-14 días antes de los síntomas), necesitamos 21 días para, a nivel poblacional, poder monitorear cambios en la epidemiología de COVID-19 después de la reapertura de algún sector económico que indiquen un aumento significativo en utilización de camas de ICU y ventiladores mecánicos o un aumento significativo en muertes a través del sistema de vigilancia y en el Registro Demográfico”, comentaron.

Mira aquí el documento:

Task Force 19 de mayo by Metro Puerto Rico on Scribd

Sobre los comercios permitidos a reabrir anunciados por la Gobernadora en la tarde de hoy, el grupo médico había expresado que permitir la venta al detal podría agravar la conglomeración de personas aunque se tomen medidas de mitigación que se establezcan para con los empleados. Es por esto, que recomendaron no abrir los centros comerciales. Aún así, se procedió con la apertura.

Otro negocio en el que la Gobernadora no siguió las recomendaciones del task force fue en los restaurantes. Según el informe, los médicos se habían expresado a favor que continuaran trabajando con delivery o carry out, y solo se permitiera la entrada de clientes del establecimiento tener un espacio al aire libre (terraza o patio) y no con un 25 % de capacidad como indicó la ejecutiva.

La gobernadora dijo que ningún miembro del task force médico estuvo en su conferencia de hoy sobre reapertura porque tenían compromisos.

Mira aquí la conferencia de prensa completa: