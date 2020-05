DACO atiende a través de mediación más de 180 quejas contra colegios privados

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó que ha atendido más de 250 quejas de consumidores contra colegios privados y gimnasios, esto por cobrar servicios que no han ofrecido por la crisis de salud del COVID-19.

De cara a los preparativos para un semestre escolar bajo la nueva realidad de la pandemia, la titular de la agencia expuso que monitorean dichas quejas, que según la funcionaria se han trabajado primero bajo un proceso de mediación.

Asimismo, Salgado comentó que entre los principales reclamos contra las instituciones de educación privada están el cobro de seguridad y de almuerzo, servicios que no se ofrecen desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo.

"Hemos atendido querellas, quejas online, del asunto de los gimnasios, colegios y condominios. Esos asuntos los hemos trabajado a través de lo que es el proceso de mediación, que es un proceso más informal y que nos permite atender el reclamo del consumidor en este momento en que estamos trabajando remoto y presencial cuando es fiscalización", expuso Salgado en entrevista con Metro.

La funcionaria detalló que en el caso de fiscalización es que emiten las multas, sin embargo, en la mediación no. "En el caso de los condominios ha sido mediación, emitimos una multa porque cuando llevamos el proceso de mediación, no se llegó a un acuerdo entre el titular y la Junta de titulares, así que tuvimos que intervenir, enviar al inspector y atenderlo por multa", precisó.

Mediación entre las partes

Sin embargo, la secretaria del DACO aseguró que lo que buscan con la mediación es llegar a una resolución entre las partes, en renglones de los contratos que estipularon cuando no se contemplaba una pandemia.

"En el caso de los comercios hemos trabajado con que no se les siga cobrando el servicio que no se les ha dado, que se le devuelva el dinero. Muchos de estos servicios se pagan con anticipación, así que se les devuelve el dinero. Y, en algunos casos los consumidores nos dejaron saber, en la querella explicaron que habían sido referidos a una agencia de cobro y se les había afectado el crédito, así que detuvimos esta acción por parte de los gimnasios, y los casos que nos quedan los estamos trabajando para llegar a esos mismos acuerdos", puntualizó Salgado.

Finalmente, la titular del DACO los colegios la agencia ha recibido 188 quejas, y 77 quejas de gimnasios, todos sobre asuntos relacionados por la pandemia.