Confían reforma universitaria sirva para “despolitizar la UPR”

El proyecto de reforma universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) servirá, según la comunidad estudiantil y docente, para “despolitizar” la institución y que las decisiones recaigan en el respeto de su autonomía.

Así lo afirmaron miembros de la comunidad universitaria, que ven con buenos ojos la radicación del proyecto que surge desde la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU) tras un arduo trabajo en conjunto con estudiantes y profesores.

“El proyecto, me parece que si la Legislatura le da paso, es un adelanto a la democracia universitaria puertorriqueña”, expresó el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez.

Aseguró que la pieza legislativa “fue el resultado de mucho trabajo, reuniones semanales de largas horas de trabajo”.

“Pueden tener unas cosas que a mi no me gusten, y cosas que a otros no les gusten, pero cuando uno lo ve en el macro es un muy buen proyecto”, detalló Rodríguez.

La medida persigue establecer la “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de “dotar a la Universidad de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de su misión; derogar la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada; y para otros fines relacionados”.

Entre los aspectos más importantes, se sustituye a la Junta de Gobierno por un Consejo Universitario que estará compuesto por 13 puestos.

El profesor sostuvo que no pierde la esperanza en que sea aprobado y le da buen indicio que se haya radicado por senadores de varios partidos.

“Todos los proyectos puedo ponerme a buscar la cosa pequeña, pero en general contiene cosas importantes como la despolitización de la universidad y el respeto a la fórmula universitaria”, manifestó el líder de docentes.

Apuntó que lo único que mínimamente le preocupa es la organización intrarecinto, pero afirmó que es un asunto que se puede trabajar una vez aprobada la ley.

Asoma un nuevo intento de reforma universitaria para la UPR Un comité multisectorial con participación de legisladores de distintos partidos radicó una medida ante el Senado

Por su parte, el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Jorge Rivera Velázquez, también aludió a la señalada despolitización del sistema UPR.

“Hay que amilanar y evitar la política partidista y que sea la comunidad universitaria la que tome el rol protagónico en los procesos de gobernanza de la Universidad”, expuso Rivera Velázquez.

Planteó que como estudiante y representante estudiantil favorece la medida, mientras reconoció la labor de la Comisión y las personas que participaron de la evaluación.

“Entendemos que es un buen proyecto, persigue otorgarle el rol protagónico a la comunidad y sacar a la política partidista que tanto le ha afectado y le sigue afectando”, reiteró el líder estudiantil.