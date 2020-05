Comunidad en Cantera pide explicaciones ante problema de agua por 27 años

Cerca de 100 familias de la comunidad El Último Chance de la Península de Cantera llevan cerca de 27 años confrontando un problema con el servicio de agua potable, según denunció el jueves Gertrudis Calderón, presidenta del Consejo Vecinal Península de Cantera.

“No estamos relajando. Esta comunidad lleva más de 27 años sin el servicio de agua potable. Nuestra comunidad se compone de 16 sectores y este es uno de los sectores que se ha visto más afectado durante todos estos años. El agua potable no llega como se espera en todos los hogares. Puede ser que un día llegue, puede ser que otro día no le llegue. Ya a estas alturas de tantos años de espera, muchos residentes no se pueden levantar y abrir la llave de su fregadero o de su ducha para darse un buen baño y el agua no le llega”, dijo Calderón en entrevista radial (NotiUno).

Sin embargo, alegó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) envía la factura y que incluso, tienen un problema de sobrefacturación. De paso, le hizo un pedido a la corporación pública.

“El año pasado hubo una conferencia de prensa. Vino el pasado director de Acueductos (Elí Díaz Atienza) y el pasado gobernador (Ricardo Rosselló). Se puso el rótulo de la construcción de la primera fase de la bomba de agua que mejoraría el sistema de agua y la presión y ya se va a cumplir el año, ya no tenemos el rótulo y no tenemos nada”, expresó.

Calderón además denunció esta situación en momentos en los que la ciudadanía debe permanecer en cuarentena y procurar buenos hábitos de higiene para evitar el contagio del coronavirus COVID-19.

“Ya las familias están cansadas, están drenadas. Hay familias de 70 años o más cargando cubos de agua para poder asearse, para poder echarle a la lavadora y poder lavar. Es inaceptable que en este tiempo en el 2020 hayan personas pasando trabajo con un recurso que es natural que debe llegarle a cualquier familia de la manera normal”, denunció.

Asimismo, la líder comunitaria dijo que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz designó un camión tanque que va tres veces a la semana a la comunidad a llevar agua no potable.

