Comienza la “gran fase de reapertura” pero continúa la falta de datos certeros

A pesar de que el Departamento de Salud aún no conoce buena parte de los datos relevantes para establecer un panorama claro de la pandemia del Covid-19, la gobernadora Wanda Vázquez planteó que existe suficiente información para proceder con los planes de reapertura de múltiples sectores de la economía a partir de este próximo lunes.

En lo que denominó la “primera gran fase de reapertura” del sector comercial, Vázquez anunció que los restaurantes, salones de belleza y barberías, comercios al detal, centros comerciales y concesionarios de autos, entre otros, podrían reanudar sus operaciones, aunque observado ciertas restricciones dirigidas a minimizar el riesgo de contagio con el temible virus.

La mandataria justificó la decisión de reabrir estás áreas de la economía mediante el argumento de que, gracias a las medidas de distanciamiento establecidas por el gobierno a mediados de marzo, el país había logrado aplanar la curva del Covid-19 a tal grado que ya no resultan necesarias la mayoría de las restricciones que han prevalecido por más de dos meses.

“Es el momento apropiado. Vemos las estadísticas, se están haciendo las pruebas. Vemos los resultados, hemos aplanado la curva, lo que quiere decir que hemos entregado a nuestros ciudadanos un Puerto Rico con el Covid controlado. Si nos compartamos a la altura de lo que nos hemos comportado siempre los puertorriqueños, vamos a salir adelante y vamos a poder volver a nuestra normalidad conviviendo con el Covid. Ahora depende de cada uno de nosotros que podamos, con las medidas de seguridad, hacer un mejor Puerto Rico conviviendo con el Covid”, sentenció Vázquez.

A lo largo de la conferencia de prensa, la gobernadora celebró que la cifra de positivos a Covid-19 mediante la prueba molecular (PCR) –que es considerada el examen diagnóstico de la enfermedad– se hubieran reducido drásticamente en las pasadas semanas, incluyendo un día temprano esta semana en el que no se reportó ningún caso positivo nuevo en pruebas PCR.

La primera ejecutiva sí reconoció que los casos de positivos a las pruebas serológicas se mantienen en aumento. Estas pruebas identifican si una persona ha desarrollado anticuerpos para enfrentar el virus, pero no determinan si este se mantiene activo en el sistema.

“Sí van a haber más (positivos a) pruebas serológicas porque se están haciendo más pruebas serológicas”, dijo Vázquez.

A preguntas de los periodistas, la gobernadora sostuvo que en la isla se han realizado de 80,000 a 90,000, pero ese dato incluye tanto las pruebas PCR como las serológicas.

Sin embargo, lo cierto es que se desconoce cómo estas pruebas realizadas se desglosan entre moleculares y serológicas, pues el Departamento de Salud no ha provisto esa información. De hecho, la agencia dejó de reportar el total de muestras tomadas cuando el número rondaba las 13,000, hace poco más de un mes, momento en el que advirtió que había resultados duplicados.

“Los resultados son los que yo le di. Las pruebas positivas son las que di a este momento. Aquí todas las decisiones se toman con conocimiento, con el insumo de personas que son las expertas y siempre poniendo a Puerto Rico delante. Ninguna de las decisiones que toma esta gobernadora las toma al azar y sin tener la base suficiente para tomar la determinación”, respondió la primer a ejecutiva al preguntársele si el gobierno tiene constancia de la cifra de pruebas moleculares administradas.

En su respuesta, Vázquez hizo referencia a los 1,213 positivos a pruebas PCR registrados, que representan el 42% de todos los resultados que han arrojado positivo cuando se toman en cuenta los 1,700 individuos en que se ha detectado los anticuerpos.

En la rueda de prensa de esta tarde, no estuvo presente el secretario de Salud, Lorenzo González, ni miembros del ‘task force’ médico que ha desarrollado parte de la estrategia para responder a la pandemia. Sí estuvieron representantes de varios sectores de la economía y líderes de diversas denominaciones religiosas.

Vázquez dijo que González estaba atendiendo una situación personal, aunque luego de terminada la conferencia el Departamento de Salud envió una comunicación en la que informó que el secretario estuvo recientemente en contacto con una persona que arrojó positivo al Covid-19, y que se mantendría aislado hasta obtener el resultado de su prueba.

Pese a que los miembros del componente gubernamental de salud no hicieron acto de presencia, la mandataria recalcó que el ‘task force’ médico sí emitió sus recomendaciones de cara a esta nueva ronda de reaperturas y que, aunque tenían algunas reservas con las guías que promovía su contraparte económico, en última instancia se adoptaron guías por consenso.

“Ayer tuvimos la oportunidad de discutir cada una de (las determinaciones anunciadas hoy). Ellos enviaron su insumo al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy. Había unas reservas en términos de los centros comerciales. Se les explicaron las medidas que establecieron los centros comerciales en términos del espacio, de cuántas personas, cómo iban a asegurarse del distanciamiento social, la aplicación de las mascarillas. Sobre los deportes al aire libre, su recomendación era la utilización de mascarillas en todo momento. Así que no tomamos una determinación que ambos ‘task forces’ no hayan dialogado y no haya sido en consenso”, dijo Vázquez.

La mandataria también minimizó las preocupaciones sobre el hecho de que, en la isla, no se han cumplido con las guías que establece el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades para comenzar a reabrir, tales como que se reduzcan los casos nuevos de Covid-19 por 14 días consecutivos. Vázquez enfatizó que el trabajo en conjunto de los ‘task forces’ es suficiente para implementar los estándares a seguirse.

Según Laboy, ambos comités asesores llevan “varias semanas” reuniéndose.

“En esa dinámica, se presentan las recomendaciones a base de los estudios, datos, guías, lo que son mejores prácticas, qué está ocurriendo en otras jurisdicciones comparables con Puerto Rico. A base de eso, el ‘task force’ económico, que tiene amplia representación de básicamente todos los sectores en puerto Rico, en colaboración con el ‘task force’ médico presentan las recomendaciones y entonces se evalúan por parte del equipo del gobierno”, mencionó Laboy.

Otros sectores y actividades que podrán reanudar operaciones a partir del próximo lunes son las agencias de viaje, los ‘car wash’, algunos servicios educativos, las bienes raíces, las armerías, las actividades deportivas al aire libre que no impliquen contacto físico y los servicios religiosos.

Actividades de entretenimiento, como las carreras de caballos, conciertos y obras teatrales se podrán llevar a cabo pero sin público.

En la mayoría de los casos, se exige que los servicios que se brinden se hagan por cita previa, y se imponen límites de días y horarios.

El horario de toque de queda para el periodo entre el 25 de mayo y el 15 de junio se mantendrá entre 7:00 p.m. y 5:00 a.m.

