Cataloga como 'arbitraria' decisión de reabrir sectores económicos

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia, tildó hoy como "arbitraria" la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez de reabrir algunos sectores de la economía en medio de la emergencia provocada por el COVID-19.

Para el también precandidato a la gobernación, la decisión se toma sin respaldo de las estadísticas y evidencia científica para sustentar una reapertura de la economía.

"Me parece un anuncio totalmente arbitrario… Sin evidencia ninguna, sin razón ninguna, sin justificación, ella [Wanda Vázquez] decide quién abre y quién cierra. Me recuerda los peores días de gobierno que tomaban decisiones sin evidencia y la evidencia nunca estaba demostrada. No había nadie hoy que pudiera justificar por qué alguien sí y por qué no", dijo Bhatia en entrevista en PuntoxPunto de Metro.

La gobernadora Wanda Vázquez decidió reabrir ciertos sectores de la economía como restaurantes, iglesias, centros comerciales, playas, barberías, salones de belleza y comercios al detal aunque con ciertas restricciones que conserven el distanciamiento físico entre personas.

Por su parte, Bhatia aplaudió que, al inicio de la emergencia sanitaria, la gobernadora tomó la decisión de implementar un toque de queda y un lockdown. Sin embargo, tronó contra la respuesta del gobierno para realizar pruebas y para entregar las ayudas económicas a los ciudadanos.

Comienza la “gran fase de reapertura” pero continúa la falta de datos certeros Según la gobernadora, la información que sí existe es suficiente para tomar las determinaciones que anunció hoy

"El gobierno entero ha dado mucho qué desear en términos de la incapacidad que ha habido en términos de atender la pandemia como había que atenderla", señaló.

Criticó además la lentitud del Departamento del Trabajo en atender las solicitudes de desempleo y el incentivo federal por pérdida de empleo a causa de la pandemia (PUA).

"Creo que el dinero ha estado ahí, los profesionales serios en Puerto Rico han estado ahí, pero obviamente la gobernadora no ha tomado el liderato correcto para hacer lo que había que hacer en Puerto Rico", indicó el legislador.

Por su parte, sostuvo que de los cerca de $2,200 millones que recibió el gobierno local por parte del paquete económico de la Ley Cares del Congreso, se debe asignar una partida a los pequeños y medianos comerciantes para evitar que quiebren.

Vea la entrevista completa aquí: