Anuncian $70.7 millones para servicios de salud y playas

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el jueves la aprobación de varias partidas de fondos que suman 70 millones 738 mil 165 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés) y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés).

“El HHS, a través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC-NCEZID National Center for Zoonotic, Vector-Borne, And Enteric Diseases (CK), asignó 68 millones 654 mil 541 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico bajo el programa ‘Epidemiology and Laboratory Capacity (ELC) for Preve’ en la categoría de servicios de salud”, precisó González Colón en una comunicación escrita.

Detalló que el Departamento de Salud local recibirá otra asignación de 359 mil 206 dólares, para el proyecto de monitoreo médico o ‘CDC-RFA-PS20-2005.NU62 Medical Monitoring Project (MMP)’ bajo la categoría de servicios médicos por parte de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades / CDC-NCHHSTP National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention (PS).

De igual forma, la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/ CDC-NCCDPHP National Center for Chronic Diseases Prevention & Health Promotion (DP) asignó 1 millón 361 mil 785 dólares al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico bajo el programa “Cancer Prevention and Control Programs for State, Territorial and Trib” para el proyecto de programas de prevención y control del cáncer y el centro de coordinación de Puerto Rico dentro de la categoría de servicios sociales.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA en inglés) del HHS asignó dos partidas de fondos como parte del programa de “Nurse Anesthetist Traineeships” bajo la categoría de adiestramientos. En esta asignación, la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibirá 36,476 dólares y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibirá 11,157 dólares.

Por otra parte, González Colón dijo que la EPA asignó 315,000 dólares en fondos federales al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el programa de monitoreo de playas. Este programa tiene como fin recolectar muestras del agua para determinar la calidad de la misma y alertar al público cuando estén contaminadas y así proteger la salud de los bañistas.