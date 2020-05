Alcalde lamenta fallecimiento de niña en tiroteo de Añasco

El alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez, lamentó hoy la tragedia ocurrida en su municipio en la noche donde un tiroteo cobró la vida de una menor de edad.

"Con mucho pesar he recibido la triste noticia del fallecimiento de una joven madre y su hija de 8 años en el barrio Espino del municipio que me honro en dirigir. Al igual que los residentes de mi pueblo, me siento sumamente consternado con lo sucedido”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

Añadió que “nunca había ocurrido semejante tragedia en nuestro municipio. Me uno a la pena que embarga a sus familiares y confío que las autoridades puedan esclarecer este lamentable suceso a la mayor brevedad posible”.

El ejecutivo municipal reaccionó a una balacera en la carretera PR-109, en el barrio Espino, en Añasco.