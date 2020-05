Partidos políticos y candidatos a la gobernación señalan deficiencias de la reforma electoral

Partidos políticos y candidatos a la gobernación se unieron en oposición a la reforma electoral.

"Nos complace saber que la mayor parte de los dirigentes que se oponen a las políticas del gobierno de Wanda Vázquez hayan respondido a la solicitud de diálogo y unidad que les enviamos la semana pasada. Es momento de demostrarle al gobierno de Wanda Vázquez que más del 50% del electorado puertorriqueño, representado en esta carta, se opone a la reforma electoral que su administración pretende aprobar. A esos fines, comenzamos enviando una carta a la gobernadora en la que solicitamos el veto del Proyecto del Senado 1314", anunció la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro.

La carta suscrita por César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad; el senador Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático; Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana; Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación; el senador independiente José Vargas Vidot; y el excandidato a la gobernación, Manuel Cidre, cuenta con 6 señalamientos de deficiencias políticas encontradas en la medida legislativa.

"Este proyecto incide sobre doctrinas constitucionales establecidas y obviamente, sobre la razón de ser y el espíritu de nuestro sistema electoral: uno meticuloso, celoso, temeroso de la trampa y el fraude. Este proyecto carece de precisión tanto de costo como de seguridad, lo que sugiere propósitos que destilan desconfianza. Es totalmente inaceptable e impropio que a menos de seis meses de las elecciones generales, se traten de imponer nuevas reglas para beneficiar al partido que está en el gobierno. Estamos comprometidos con la democracia, con el juego limpio, y continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias", expresó por su parte el senador Aníbal José Torres, quien también firmó a nombre de los precandidatos a la gobernación por el PPD.

Por su parte el excandidato a la gobernación Manuel Cidre, alegó que: “Una reforma electoral se hace en consenso con el objetivo común de fortalecer la democracia y no con cambios viciados a colectividades específicas. Esta visión tiene que aplicarse a todos los funcionarios electos y los que aspiran a una posición electiva".

Mientras, César Vázquez, quien aspira a la gobernación por Proyecto Dignidad, aseguró que: “la legitimidad del gobierno depende de la pureza del proceso electoral”.

Similarmente se expresó el excalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, al señalar que: "La esencia de un proceso electoral es su credibilidad. Si se vulnera la integridad del proceso alterando los resultados o permitiendo que electores que no tienen derecho decidan las elecciones se mina su credibilidad. La confianza no se legisla, se obtiene con acciones y actitudes que la convoquen. Puerto Rico necesita fortalecer sus instituciones no debilitarlas. Necesita limitar sus diferencias no profundizarlas".

Denuncian trato desigual en la reforma

Asimismo, la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana expresó que: "Entendemos que la propuesta de Código Electoral trata de manera desigual a los partidos políticos inscritos. El sistema actual está basado en la igualdad entre las diferentes voces de nuestro Pueblo organizadas a través de partidos políticos. En las elecciones se miden fuerzas, pero una vez los partidos están en la CEE es vital la igualdad. La propuesta de código erosiona la confianza en el sistema electoral y pretende que unos partidos se vean como "superiores", minimizando y marginando a otros partidos que se considerarán "inferiores" en derechos al interior de la CEE. Eso es inaceptable, no importa quien gane las elecciones".

Finalmente, el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, sostuvo que: "Un gobierno que en medio de una pandemia, huracán y terremotos, utilizó su poder para politiquería y corrupción, no tiene moral para ejecutar reformas de gobierno de forma unilateral".

