Exigen a Rivera Schatz que diga lo que sabe del escándalo APEX

La precandidata al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, exigió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que diga todo lo que sabe sobre el escándalo de la fallida compra de pruebas de COVID-19 por la cantidad de $38 millones, luego de haberse publicado ayer, martes, 72 páginas de mensajes de texto entre el presidente de dicha empresa Robert Rodríguez López y el abogado Juan Maldonado.

En los dichos mensajes se menciona la intervención de Rivera Schatz en el caso que ha sacudido la opinión pública por las pasadas semanas.

“Por la información que se ha publicado públicamente, el presidente del Senado tuvo un particular interés por saber quién había cancelado la cuestionable compra de pruebas rápidas de COVID-19 a la empresa constructora de su donante político. Porque sabemos qel 14 de julio de 2016 Rodríguez aportó $1,000 a la campaña, de Rivera Schatz, de manera que ellos se conocen. Es evidente que todavía falta mucho por saberse de este caso y las influencias de muchas personas”, aseguró la candidata popular a través de declaraciones escritas.

Álvarez Conde señaló, además, que ayer también se supo que al finalizar una vista ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara, el presidente de la misma, Juan Oscar Morales, identificó a Willie Vega, empleado del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz como una de las personas que tuvo acceso a la transacción de Apex. El legislador novoprogresista por el precinto 5 de San Juan no descartó citar a Vega para que testifique sobre el caso.

Como parte se una investigación que realizó Álvare Conde, se descubrió además que el presidente de APEX, Robert Rodríguez López ha sido un consistente donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), donde en el pasado aportó al renunciante Ricardo Rosselló Nevares con $2,600 en el año 2016 y a Pedro Pierluisi Urrutia por la misma cantidad en el año 2015. “También hay evidencia de varias aportaciones al PNP como partido en el año 2014, que aunque legal, evidencia que Rodríguez López es un amigo de la casa en lo que a relaciones de refiere con el algo liderato novoprogresista”.

En las 72 páginas de mensajes de texto entre el empresario de APEX Rodríguez López y el abogado Maldonado de Jesús, también se evidencia que desde temprano en la pandemia por el COVID-19, ambos conspiraban aprovecharse de la emergencia y hacer negocios de todo tipo, de manera rápida y sin seguir los procesos de compra establecidos por ley, mendiante órdenes de compra tramitadas por el Departamento de Salud.

“Este tipo de personas hacen semejantes maniobras porque tienen conexiones en el más alto nivel. No todo el mundo puede acceder de la noche a la mañana a un contrato de $39 millones, donde te depositan de antemano $19 millones en tu cuenta. Por supuesto, ellos se sentían protegidos realizando dichas transacciones. Si no hubiera sido porque el banco de Rodríguez sospechó y detuvo la transacción, quizá no hubiéramos sabido de este caso que tanta indignación ha causado en nuestro pueblo. Todos los involucrados deben hablar y deben decir la verdad sobre toda esta situación, están involucrados todos, desde Ricky, Schatz, Pierluisi, son los mismos", manifestó Álvarez Conde.