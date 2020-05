Estudiantes de Ciencias Médicas reciben desembolso del Cares Act

El desembolso de los fondos de la ayuda económica para estudiantes correspondiente al Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act inició el miércoles, para los estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) que completaron el proceso y registraron su cuenta bancaria de depósito directo estarán recibiendo la ayuda de inmediato.

“Nos place informar que el Recinto de Ciencias Médicas se encuentra en el proceso de otorgación y desembolso de los fondos del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. Al momento se han ido identificando aquellos estudiantes que cumplieron con los requisitos y resultaron elegibles a dichos fondos, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno Federal. Los fondos estarán desembolsando durante esta semana. Los estudiantes que cualifiquen para este tipo de ayuda podrán ver la aprobación de otorgación de la misma accediendo al Portal NEXT. Una vez se añada la otorgación de la ayuda al portal, el pago directo demorará unos días dependiendo de la institución bancaria a donde se realiza el depósito. Aquellos estudiantes cualificados que no sometan una cuenta bancaria a través del Portal, recibirán el pago en cheque. Los mismos deberán pasar a recogerlo en el Recinto, una vez sean informados”, explicó el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector del RCM en comunicación escrita.

“Es importante recalcar que el gobierno federal, al momento de otorgar los fondos, otorgó más a recintos con estudiantes subgraduados. En el caso del RCM, el 80 por ciento de los estudiantes es graduado. Por tal razón, se le otorgó un máximo de 500 dólares para beneficio de los estudiantes. A un total de 1,300 estudiantes aproximadamente”, sostuvo la doctora María Hernández, decana del RCM.

El rector exhortó a los estudiantes que aún no han completado el formulario de Certificación de CARES Act Aid, a realizar el proceso requerido. Y de igual manera, instó a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 2019-2020 para identificar los criterios establecidos por el Gobierno Federal para la elegibilidad de la ayuda.

Asimismo, instó a mantenerse informados a través de los medios oficiales de la institución. Y a comunicarse con los distintos Oficiales de Asistencia Económica del Recinto, a través del correo electrónico institucional, de tener dudas al respecto.

