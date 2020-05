Beneficiarios Seguro Social podrán someter información bancaria desde la próxima semana para recibir $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés, aseguró que estarán procesando para que la próxima semana los ciudadanos que reciben el Seguro Social y que no radican planillas puedan someter las cuentas bancarias y poder hacer el desembolso de 1,200 dólares.

Mencionó que la Administración del Seguro Social determinó compartir los datos para que el DH pueda enviar el dinero directamente, aunque no han recibido la información.

“Nos luce que nosotros (Hacienda) vamos a salir en vivo primero con la tercera fase de las personas que no radican planillas antes de haber recibido la data y haberla procesado en nuestro sistema y hacer el desembolso. Mi llamado es que si voluntariamente quieren reportar la cuenta de banco, lo podrán hacer en esta última etapa. Si no puedes o no quieres reportar esto, ya estamos gestionado obtener esa información y haremos todo lo posible para hacer llegar el pago de naturaleza similar a cómo el IRS se lo hace llegar a los ciudadanos americanos residentes en Estados Unidos”, detalló Parés en entrevista con NotiUno 630am.

Para esta semana primeros pagos $1,200 para contribuyentes planillas 2018 El funcionario de Hacienda dijo se trata de cerca de 57 mil planillas del año contributivo 2018

“Al igual que un ciudadano americano mayor de edad que fue reclamado como dependiente en la planilla federal, acá en Puerto Rico quedaría inhabilitado para recibir este beneficio”, agregó.

Entretanto, el titular del DH dijo que discutirán con la gobernadora los pasos a seguir ante la recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que se usaran los fondos disponibles para otros sectores más necesitados en lugar de otorgar 500 dólares a empleados privados y retirados. Asimismo, Parés dijo que continúan con el desembolso de reintegros de las planillas de 2019 y que hasta el momento se han pagado cerca de 170 millones de dólares a 373 mil personas.

