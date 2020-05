UPR Bayamón otorga $900 a cada estudiante en ayudas del CARES Act

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPR-Bayamón) anunció hoy el inicio de la otorgación de los fondos correspondiente al CARES Act. Un primer grupo de estudiantes elegibles recibió hoy ya la ayuda mediante depósito directo. Otros se encuentran en proceso, algunos por depósito y otros en cheque. Esto cubre un total de 2,097 estudiantes beneficiados dentro de la primera nómina que distribuye $900 para cada estudiante. Esto para un total de $1,887,300.

“La Universidad de Puerto Rico en Bayamón y su equipo de trabajo, en coordinación con el equipo de Administración Central y el personal a cargo de Next, logramos completar el pasado viernes 15 de mayo todos los procesos necesarios que permitieron la otorgación de la ayuda correspondiente al CARES Act a un primer grupo de estudiantes elegibles. Es algo que nos llena de satisfacción pues nos permite apoyar a nuestros estudiantes en momentos que han sido muy difíciles y retantes para todos. Este primer grupo elegible, pudo ver de inmediato en nuestro portal: portal.upr.edu/uprb la ayuda otorgada. Hoy la ayuda es una realidad para la mayor parte de este grupo y los demás la estarán recibiendo en los próximos días en sus cuentas o mediante cheque.”, expuso el doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la UPR Bayamón.

“Si no han recibido la ayuda, pero entienden que son elegibles, es muy probable que reciban la misma en una segunda corrida. Hay muchos casos que requieren de un análisis manual para determinar la elegibilidad. Otros casos quizás no pasaron todavía porque no se logró registrar a tiempo la información relacionada con la FAFSA o la certificación de necesidad. Incluso, es posible que haya casos que no se lograran procesar por algún error. Sin embargo, es importante estar claro sobre los criterios de elegibilidad, pues hay estudiantes que no cualifican para la ayuda, según los criterios establecidos por el Departamento de Educación Federal”, explicó el Dr. Vélez Rubio.

El rector reiteró la importancia de certificar la elegibilidad, completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), para el año 2019-2020. También debe completarse la certificación de necesidad a través del portal. Igualmente, señala que el registro de depósito directo a través del portal de la institución es el mecanismo principal para poder recibir la ayuda lo antes posible.

Para más información, puede acceder todos los detalles incluyendo un documento con preguntas y respuestas sobre el CARES Act, a través del enlace: www.uprb.edu.

