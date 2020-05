DACO multa a comercios por aumentar sus márgenes de ganancia

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, explicó que el número de querellas desde que empezó la cuarentena el 16 de marzo asciende a 145, de un total de 1,940 comercios inspeccionados.

Entre los comercios penalizados con multas que llegan hasta los $10,000 se encuentran varios que aumentaron sus márgenes de ganancia en medio de la emergencia.

"Tenemos de todo, tenemos farmacias, tenemos el gas, gasolina, detallistas, tenemos colmados. Nosotros estamos ahora trabajando con los distribuidores, les hicimos unos requerimientos de cumplimiento con la Orden porque hemos visto alza en precios, de los artículos de primera necesidad. No solamente por las mascarillas, los guantes, los hand sanitizer, sino también en los productos como los alimentos. Y estamos conscientes que el alza en el precio es reflejo de la demanda mundial. Estamos viviendo una emergencia que ha impactado al mundo, y los productos que se importan a Puerto Rico, muchos de ellos están llegando con esa alza", agregó sobre los negocios que han intervenido.

"La orden claramente establece que si recibes un alza en precio y lo vas a implementar no puedes aumentar el margen de ganancia. Y si es un producto nuevo que antes no vendías, que no tenías en el inventario, el precio que le vas a poner solamente puede tener un 30% de margen de ganancia, así que hemos encontrado incumplimiento", puntualizó la funcionaria.

Detallistas aseguran no se fiscaliza a las grandes cadenas

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles, informó que espera realizar una coalición de pequeños y medianos negocios para mostrar su oposición a que las grandes empresas vendan artículos que no están en la Orden Ejecutiva que cierra comercios debido al COVID-19.

"Ibamos a abrir ayer, no se nos dio, y por otro lado permiten que las cadenas grandes sigan vendiendo lo que les da la gana", puntualizó el portavoz de los comerciantes.

De igual forma, Argüelles criticó que no se abrieran los comercios ayer, lunes 18 de mayo, esto luego de que la gobernadora Wanda Vázquez aplazara la apertura para el 25 de mayo y aún no especifiqué los negocios que podrán operar.

"Mientras a nosotros nos hacen estos operativos", mencionó el presidente del CUD, quien agregó que las tiendas por departamento venden artículos que no están incluidos en la Orden Ejecutiva.

Mientras tanto, la secretaria del DACO explicó que trabajan junto con otras agencias de Gobierno para fiscalizar el cumplimiento de la Orden Ejecutiva, sin embargo, las multas a tiendas por departamento de vendan artículos no autorizados le corresponde a la Policía.

"Nosotros lo que hacemos es que le reportamos a la Policía y a OSHA, cuando vemos circunstancias que no están en cumplimiento con las medidas de protección. Porque no tenemos la facultad por Ley, ni en la Orden, para nosotros intervenir y multar a los comercios porque no cumplan con las medidas protectivas", afirmó Salgado.

Finalmente, la titular del DACO aseguró que su jurisdicción incluye los artículos y las alzas en precio que pueden haber en esos productos de primera necesidad.

