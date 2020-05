Senado aprueba proyecto para que jurados tengan que rendir veredictos unánimes

El Senado aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 1590 que dispone que los jurados tienen que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados. La legislación pretende atemperar las leyes locales a las recientes determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico.

El proyecto legislativo, que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.

En la pieza legislativa se indica que se permitirá que cualquier persona que está cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos vs. Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo vs. Torres Rivera, es de aplicación a la Isla.

En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado. También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes.

Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz opinó que el derecho “siempre tiene que estar en armonía con el sentido común, no puede haber un distanciamiento”.

A juicio de Rivera Schatz, la pieza legislativa recién aprobada “no está exonerando a nadie” y aseguró que “todos somos solidarios con las víctimas de delito”. “Si triste y lamentable es que una persona pierda la vida o un familiar pierda un ser querido por la criminalidad…igual de triste es que una persona sea condenada sin un juicio justo o acusado sin el balance de intereses”, opinó.

“Estamos estableciendo como cuerpo legislativo que no queremos a ningún ciudadano sin tener la oportunidad de tener un juicio justo… Debe haber una sola vara y justicia para todas las personas inclusive para las víctimas”, concluyó Rivera Schatz.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, opinó que las Reglas que se están adoptando “recogen el espíritu de lo que debe ser un derecho fundamental… La aplicabilidad de esta regla no se limita al futuro sino a todos aquellos que enfrentan una convicción y enfrentarán un nuevo juicio. Yo habré de votar a favor”.

“Así debió haber sido siempre… Cuando son tus pares quienes te enjuician que sean todos ellos más allá de duda razonable los que determinen que tú eres culpable”, argumentó el senador independentista.

El senador del Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia Gautier, quien también anunció que votaría a favor, dijo que “nadie debe estar en la cárcel sino es por un jurado unánime…Estamos haciendo lo correcto. Esta es una legislación importante y necesaria”.

