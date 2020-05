Hacienda recalca se deben seguir instrucciones para no colapsar el enlace para los $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés informó que los ciudadanos que radicaron la planilla de 2018 podrían informar su número de cuenta para recibir el incentivo federal de los $1,200, ya que se espera habilitar el enlace para ello, a la vez que exhortó a seguir instrucciones para no saturar el sistema.

"Para asegurar una circulación adecuada, y que no se enlace con el uso cotidiano que tiene SURI, nosotros preferimos siempre que este proceso corra a través del fin de semana. También esto nos ayuda a detectar cualquier contratiempo que pueda haber", detalló el funcionario en entrevista con Metro.

Asimismo, Parés expuso que al igual que con el enlace para los contribuyentes de 2019, se darán recomendaciones para que los ciudadanos entren de forma ordenada al portal. En esa primera ronda se dividieron los contribuyentes por el último número de su Seguro Social, sin embargo, al momento de abrir el enlace muchos no siguieron esas instrucciones y se saturó el portal.

"Aquí lo que va a ocurrir si no siguen las reglas es exactamente lo que ocurrió en las primeras horas de aquel viernes, donde el sistema inhabilita el acceso para evitar colapso", advirtió el titular de Hacienda.

El funcionario explicó que de eso suceder, quienes entren a informar su cuenta bancaria podrán continuar la gestión pero de una manera más lenta.

"Van a ver una dilación en los servicios, y lo que tardaba de seis a 10 minutos podría confrontar problemas y tardar 50 minutos. Y se inhabilitaría el acceso a esas personas durante esas horas pico. Mi recomendación es, no importa si salimos el fin de semana, no importa el que haya radicado viernes, el que haya radicado domingo, nosotros vamos a procesar todo en una misma jornada y se enviarían los pagos de manera consistente", añadió.

No detendrán envío a contribuyentes de 2019

De igual forma, el funcionario recalcó que la primera fase no ha terminado, por lo que continuarán enviando el dinero federal a quienes llenen la planilla de este año contributivo.

"Personas que radican planilla de 2019 pueden seguir radicándola. Una fase no concluye cuando comienza la otra. Se van a entrelazar las tres fases en algún momento dado, así que, sí, aquellos que aún no han radicado su planilla de 2019 que sabemos que aún no ha llegado la fecha de vencimiento, podrán recibir estos pagos una vez se procese la data de 2018. Entendemos que esta semana ya debemos salir en vivo, sabemos que hay unas 250,000 planillas de 2018 que no se encuentran en la de 2019, así que ya estamos afinando esos últimos detalles y ya esta semana debemos salir en vivo con el enlace", puntualizó.

El funcionario detalló que afirmó que habilitarán será uno similar al que se abrió para los contribuyentes de 2019, que ahora tendrá un menú con el año 2018 para que esos contribuyentes informen su número de cuenta bancaria.

