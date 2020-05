Evertec pide transparencia al gobierno sobre procesos de desempleo

La empresa de tecnología Evertec defendió su trabajo realizado al Gobierno de Puerto Rico en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Según Evertec, la responsabilidad de que ciudadanos no hayan recibido el beneficio del desempleo no se debe a un problema de la tecnología, tal y como expresó la Gobernadora Wanda Vázquez en pasado fin de semana.

"En días recientes, pudiste haber leído o escuchado que la razón por lo cuál ni has podido recibir los beneficios de desempleo se debe a la tecnología. Eso no es correcto. La tecnología está funcionando, pero faltan procesos operacionales por completar la transacción. Los procesos operacionales de elegibilidad, aprobación y procesamiento de los beneficios de desempleo no son responsabilidad de Evertec", comentaron en declaraciones escritas.

Es por esto, que la empresa le está solicitando transparencia al Gobierno y que explique al detalle los procesos operacionales que utiliza el Departamento del Trabajo de solicitud, aprobación y desembolso de dinero.

Pese a estos reclamos de la empresa, la gobernadora Wanda Vázquez en entrevista radial ( WKAQ) se reafirmó en su posición de que es un asunto con la empresa y su tecnología y exigió nuevamente que se agilice el proceso.

El pasado viernes, la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, admitió que el sistema que les diseñó su proveedor de servicios de informática, Evertec, para el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés) no es compatible con el sistema para manejar la base de datos que utiliza la agencia, por lo que tendrán que enmendar el contrato con esa empresa para una segunda fase que incluirá la integración de los sistemas.

