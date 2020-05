ADSEF advierte de penalidades a quienes den información falsa para solicitar el PAN

El subdirector interino de ADSEF, Alberto Fradera, informó que iniciaron hoy el desembolso del aumento del beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), incluido en la Ley CARES, a la vez que recalcó que quienes ofrezcan información fraudulenta para recibir el dinero se enfrentan a penalidades.

"Es importante que cuando soliciten sepan que este programa es 100% federal, y que la información que provean debe ser correcta en cuanto a los ingresos, la composición familiar, porque se exponen a (que) si nuestro personal detecta alguna información que no es correcta, a que se le recobre el dinero que ha recibido, a que se eliminen del programa y otras investigaciones", advirtió Fradera.

Asimismo, el portavoz de la agencia expuso que cuentan con una división de Integridad Programática que se dedica a la verificación de información y a hacer los referidos a diversas entidades federales.

"Hoy comenzamos a desembolsar lo que se podría decir es parte del dinero que quedaba del programa NAP que fue desembolsado para el huracán María, que son unos $600 millones. Para poder unirlo con los beneficios asignados al COVID-19, ambas asignaciones fueron aprobadas por el Gobierno federal", detalló el funcionario sobre el plan que sometieron para el desembolso de dichos fondos.

El aumento está programado para un periodo de tres meses y equipara el nivel de beneficios en Puerto Rico al que reciben las familias en los estados continentales. "Por ejemplo, la composición familiar de una sola persona va a estar recibiendo alrededor de $82 adicionales a lo que recibe mensual", puntualizó en entrevista con Metro.

Asimismo, Fradera explicó que los participantes que ya habían recibido sus beneficios de mayo hoy recibieron la diferencia de ese aumento. "Ya los demás participantes, que les corresponde su depósito este miércoles y este viernes van a estar recibiendo la cantidad completa", agregó.

Más de 75,000 personas solicitan el PAN por el COVID-19

Por otro lado, el portavoz de ADSEF dijo que al momento han atendido sobre 60,000 solicitudes nuevas del PAN, esto debido a la emergencia que ha causado la pandemia.

"Al comienzo de la emergencia el programa del PAN contaba con 1.3 millones de participantes, eso redunda en 700,000 familias. Al comenzar la emergencia hemos ingresado al programa alrededor de 47,000 nuevas familias participantes que redunda en 75,000 nuevos participantes", afirmó Fradera.

Asimismo, el funcionario dijo que 16,000 solicitudes del PAN han resultado no elegibles durante la emergencia que ha causado el COVID-19 en la Isla. "No podemos decir denegadas porque es no elegible, porque no cumplen con los requisitos del programa", aseguró.

Fradera precisó que entre los requisitos para solicitar el PAN está que los solicitantes estén bajo los niveles de pobreza y que cumpla con las guías de ingresos y composición familiar que establece la agencia.

"Para que tengan una idea, luego de la deducción pertinente que se hace a la persona, si la composición familiar es de una sola persona estamos hablando de $600 aproximadamente, si es de cuatro personas estamos hablando de unos $2,000 aproximadamente", expuso el subdirector interino de ADSEF sobre los topes de ingresos que deben tener los solicitantes para cualificar.

Finalmente, Fradera mencionó que para solicitar el PAN pueden acceder a www.solicitudpan.com