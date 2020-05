Salinas defiende su acuífero ante la sequía que amenaza con extenderse

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, se expresó ante la situación relacionada al acuíferio del sur, de donde su Municipio recibe toda el agua potable que se condume en dicho pueblo, que supera los 31,000 residentes.

"Solo se habla de este importante tema cuando viene la época de sequía pero la realidad es que el gobierno central no le da continuidad a lo que por años se ha propuesto, aprobado y presupuestado. No vemos un compromiso serio para resolver el problema permanentemente”, aseguró la alcaldesa, quien presentó información detallada sobre el tema.

“Durante años, la información que se ha publicado sobre el status del Acuífero del Sur por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha sido confusa y en ocasiones, contradictoria. Desde el año fiscal 2015-2016, el DRNA mantiene una moratoria permanente para la aprobación de proyectos en el Municipio de Salinas por el alegado deterioro del Acuífero del Sur. Esta moratoria permanente no tiene datos científicos que la sustenten, sin embargo, el DRNA utiliza su poder ministerial para negar los endosos en perjuicio del desarrollo económico de Salinas".

La alcaldesa, ex directora de la Agencia Estatal para Manejo de Energencias y Administración de Desastres (AEMEAD, hoy Negociado), reclamó que al momento no se conoce la verdadera condición del acuífero y tampoco se realizan estudios para conocerla. Bonilla Colón hizo un llamado al nuevo secretario del DRNA, licenciado Rafael A. Machargo Maldonado y a la nueva presidenta de la AAA, Ing. Doriel Pagán Castro, a tomar acción ante el tema, y propuso alternativas al manejo de la situación.

“Les solicito a ambos funcionarios, sabiendo que recién están dirigiendo sus respectivas agencias, que verifiquen los proyectos de infraestructura ya aprobados que van dirigidos a resolver la situación permanentemente. Por ejemplo, la desconexión de los pozos que usa

la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de donde extraen un millón de galones de agua al año. Eso está en proceso desde el 2016 y no se conoce el status del mismo. Otro proyecto es el de recarga para el cual la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó y otorgó cerca de $2.9 millones al DRNA y que la AAA designe fondos para traer agua mediante tuberías”, detalló Bonilla Colón.

Entre las opciones adicionales se encuentran la realización de un estudio para conocer el perfil del acuífero en la zona de Salinas, que incluya la identificación de las zonas de transición por toda la costa salinense, que incluya la topografía desde la montaña, utilizando como base el estudio titulado “Geohydrology of Aguirre and Pozo Hondo Areas Southern PR” realizado por Robert P. Graves y publicado en 1992. De igual manera, se debe establecer cuál es la extracción segura en épocas normales y en momentos de sequía. La alcaldesa señaló además que un estudio realizado en el año 2007, denominado “Groundwater quality survey of the South Coast Aquifer of Puerto Rico", realizado por José M. Rodríguez and Fernando Gómez-Gómez", debería revisitarse y comparar resultados para identificar variaciones en los parámetros de calidad de agua.

Otro de los temas importantes relacionados al Acuífero del Sur es corroborar de manera inmediata cuál es el consumo de agua extraída para uso la industria agrícola y como comparan con los datos ofrecidos por el Servicio Geológico Federal (USGS) en el año 2000. Convienen verificar el uso que le dan los agricultores al agua del sistema de riego, verificando las conexiones al sistema de riego y los pozos en uso en las fincas. "Lo que requerimos del DRNA y de la AAA, incluyendo los recursos que pueda proveer el USGS, es que finalmente podamos concluir cuál es la condición actual del acuífero y evaluar los distintos escenarios para ahora y el futuro", finalizó la alcaldesa.

