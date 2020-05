Cerca de un consenso para nueva fecha de primarias en la isla

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que con toda probabilidad las primarias en Puerto Rico se celebrarán la primera semana de agosto aunque no pudo precisar una fecha exacta.

"Eso se va a discutir mañana en el Directorio. Pero creo que hay un consenso general de que sea la primera semana de agosto. Qué día específico, no", dijo a Metro el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) tras una conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez donde firmó un proyecto de ley que dispone celebrar una consulta de estatus en las próximas elecciones generales el 3 de noviembre.

Rivera Schatz también apuntó a que tanto el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) respaldan celebrar el evento primarista en la primera semana de agosto.

El PPD recientemente sugirió el 2 de agosto como una posible fecha para el evento electoral. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, admitió en días recientes que no avala esta fecha ya que es la propone el partido minoritario. "No quiero porque esa fecha es la fecha que propone el Partido Popular y yo sencillamente me rijo por lo que es la mayoría parlamentaria en este momento", comentó el líder cameral a pesar de que aseguró que el cambio de fechas no responde a motivaciones políticas, sino legislativas.

Méndez sugirió celebrar las primarias el 26 de julio o el 9 de agosto. Se opone, además, a celebrarlas un día en semana debido a que esto podría afectar la ya maltrecha economía.

Las primarias estaban pautadas para realizarse el 7 de junio, pero ante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, los partidos políticos buscan otra fecha para celebrar el evento electoral.

Cabe destacar que en días recientes, dos empleados de la CEE arrojaron positivo al coronavirus que provocó el cierre de operaciones del organismo electoral.