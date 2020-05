Acevedo Vilá asegura que consulta de estatus será otro fracaso del PNP

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reaccionó a la firma por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de la ley que impone un nuevo plebiscito para el mismo día de las elecciones del 3 de noviembre, recordándole a ella y a su partido su historial de fracasos plebiscitarios.

El actual candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), señaló que "recordamos que el 25 de julio de 1998, Pedro Rosselló anunció en Guánica la imposición de un plebiscito y mi respuesta en aquel momento, en un discurso desde El Morro fue que se preparara para el juicio en las urnas. La arrogancia y la terquedad del primer Rosselló chocó con la quinta columna, que obtuvo el 50.3% de los votos en 1998, derrotando al PNP y a la estadidad. Hoy la Gobernadora celebra una reunión partidista en La Fortaleza para imponerle al país nuevamente con otro plebiscito y tratar de imponer la estadidad. Este es otro ejercicio de desplifarro de fondos públicos, sumado a que dicha iniciativa no es vinculante, porque nadie en Washington apoya esa iniciativa", añadió Acevedo Vilá.

El fracaso de la estadidad en aquel evento de 1998, se suma a otras iniciativas de los exgobernadores Luis Fortuño y Ricardo Rosselló. "En el caso más reciente, solamente votó un 22% de los de ciudadanos llamados a votar en el último plebiscito. Ni siquiera la base electoral del Partido. Nuevo Progresista acudió al llamado de su liderato, porque todo el mundo en Puerto Rico sabe que un proceso que empieza mal, termina mal", añadió Acevedo Vilá.

"La estrategia de tratar de esconder el desastre del gobierno con un llamado a votar por la estadidad no funciona, pero el liderato del Partido Nuevo Progresista no lo acaba de aceptar esa realidad. La gente sufre y no olvida los muertos por María y el desastre de la recuperación, el mal manejo y la corrupción abierta luego de los terremotos de enero de este año y ahora, el descontrol de todo el aparato gubernamental ante la pandemia del Covid-19. No hay plebiscito que borre esa realidad. Están destinados a otro fracaso. Ante este escenario, al igual que en 1998, el pueblo le dice al PNP, ‘¡nos vemos en las urnas!, finalizó el exgobernador.