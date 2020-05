Solicitantes del desempleo que empiecen a trabajar tendrán pago retroactivo

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, aseguró que aquellos ciudadanos que solicitaron pero no han recibido el seguro de desempleo, o los programas de ayuda del gobierno federal y comiencen a trabajar como parte de la apertura de la economía recibirán el dinero de forma retroactiva.

En la entrevista Punto X Punto de Metro, la funcionaria detalló que los fondos federales del desempleo suplementario de los $600 y los fondos del programa de desempleo por pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) son retroactivos al 4 de abril y no tienen que devolverse al Gobierno de Estados Unidos en caso de que llegue la fecha límite y aún no sean desembolsados.

El Departamento del Trabajo federal indica en su página web que los beneficios PUA ya no estarán disponibles después de la semana del 25 de diciembre de 2020. Mientras, la ayuda suplementaria de desempleo también federal que incluye los $600 semanales termina el 25 de julio de 2020.

Les recomendamos:

Este es el proceso para devolver los $1,200 al IRS si recibió un pago duplicado La agencia federal detalla en su página web qué deben hacer los ciudadanos si reciben un pago no correspondiente o un pago duplicado del incentivo

"El derecho que uno tiene es de acuerdo a la fecha que estuvo desempleado, así que ese derecho no queda afectado. El análisis se hace semana tras semana, sabemos que hay unos derechos por ese tiempo que no estuvo empleado", afirmó Torres sobre los ciudadanos que no han recibido el seguro de desempleo o los beneficios federales y es llamado a regresar a su trabajo.

La titular del Trabajo recalcó que una vez los ciudadanos comiencen a trabajar deberán notificarlo y de esa fecha en adelante se suspenden los beneficios.

La cifra de desempleo estatal asciende a 253,792 del 16 de marzo al 9 de mayo. Esto supone un aumento de casi 15,000 solicitudes en la última semana. Mientras, el número de solicitudes de PUA sobrepasa los 140,000.