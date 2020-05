Secretaria del Trabajo asegura que eliminó la palabra "paciencia" de su vocabulario

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres aseguró que eliminó la palabra "paciencia" de su vocabulario, esto luego de que el 29 de abril pidiera paciencia a los ciudadanos que perdieron su trabajo por el COVID-19 y han solicitado el seguro de desempleo.

"La realidad es que esa palabra, la dije y ya no está en mi vocabulario", afirmó la funcionaria en entrevista Punto X Punto con Metro.

"La realidad es que nosotros estamos trabajando arduamente, cada día, cada día estamos dando esa milla extra. Nuestros empleados están trabajando desde las 5:00 de la mañana, sábados y domingo, buscando las maneras de ayudar a la ciudadanía y atender cada uno de estos casos. Sin embargo reconocemos que, como para cada individuo su reclamación es la más importante y para nosotros también", agregó.

De igual forma, la funcionaria recalcó que no va a renunciar a su puesto, a la vez que destacó que "la realidad es que yo estoy comprometida con seguir trabajando y enfocada, como lo he dicho desde el día uno, y llevo ya un año en esta posición, y como lo he hecho desde el día uno de esta emergencia".

La cifra de desempleo estatal a causa del coronavirus asciende a 253,792 del 16 de marzo al 9 de mayo. Esto supone un aumento de casi 15,000 solicitudes en la última semana.

Mientras, el número de solicitudes del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) sobrepasa los 140,000.

Mañana se cumplen dos meses de cuarentena en Puerto Rico, debido al brote de coronavirus, que ha cobrado más de 100 vidas en la Isla.

