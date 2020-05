La psoriasis, que puede afectar la piel, las uñas y las articulaciones, es una enfermedad crónica, dolorosa, desfigurante e incapacitante, no transmisible, para la cual no existe cura, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés). / Foto: Thinkstock

Educarán sobre manejo de psoriasis en tiempos de COVID-19 Anuncian actividad educativa Por Metro Puerto Rico La psoriasis, que puede afectar la piel, las uñas y las articulaciones, es una enfermedad crónica, dolorosa, desfigurante e incapacitante, no transmisible, para la cual no existe cura, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés). / Foto: Thinkstock

La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) invita a los pacientes y comunidad en general a participar de una transmisión en vivo donde se hablará sobre el manejo de la enfermedad en tiempos del COVID-19. Esta actividad educativa se llevará a cabo este sábado, 23 de mayo a las 10:00 a.m. por las páginas de la red social Facebook de BeHealth y APAPPsoriasis. Esta actividad forma parte de una serie de eventos en conmemoración del 10mo Aniversario de APAPP. Participarán de esta transmisión el dermatólogo Rogelio Mercado, la reumatóloga Noemí Varela, Gregorio Cortés quien es médico investigador, la doctora Aileen Cordero especialista en medicina de familia, la psicóloga Francheska Mieles y la nutricionista Lyliana Figueroa. Se hablará sobre psoriasis, artritis psoriatica, estudios clínicos, manejo de ansiedad, nutrición y telemedicina integrando el tema del Covid – 19. Según un estudio realizado en el año 2016 por un grupo de médicos del Recinto de Ciencias Médicas, se estima que un 3% de la población puertorriqueña padece de psoriasis. La psoriasis es una condición crónica inmunológica que afecta principalmente la piel y que se caracteriza por lesiones inflamadas, rojizas y escamosas que pueden afectar todo el cuerpo, especialmente el tronco y las extremidades. No es contagiosa ni tiene cura. La creciente preocupación por la pandemia puede ocasionar en los pacientes de psoriasis depresión, ansiedad, insomnio, entre otros trastornos emocionales que pueden exacerbar la enfermedad. Al menos uno de cada tres pacientes esta propenso a desarrollar artritis psoriatica la cual puede dañar permanentemente múltiples articulaciones en el tronco y las extremidades. Esta enfermedad también se asocia con otras enfermedades tales como la presión alta, la diabetes, la obesidad y enfermedades del corazón y aumento en el riesgo a sufrir infartos cardiacos. La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP), fundada en el 2010, tiene como misión educar y apoyar al paciente de psoriasis y sus cuidadores. Además, trabaja en educación y defensa de los derechos de los pacientes. Esta actividad forma parte de una serie de eventos en conmemoración del 10mo Aniversario de APAPP. La organización forma de la Red Latinoamérica de Asociaciones de Psoriasis (Latinapso), la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) y la International Alliance of Patients Organizations (IAPO). En el 2014 la Organización Mundial de la Salud aprobó la Resolución de Psoriasis reconociendo la enfermedad como una seria no contagiosa. En el 2016 fue publicado por primera vez el reporte de la Psoriasis por la OMS donde presenta estadísticas de la enfermedad alrededor del mundo y la seriedad de esta y sus comorbilidades. Para más información de APAPP pueden acceder a las páginas de APAPP en facebook, instagram y twitter APAPPsoriasis. También pueden enviar mensaje de texto al 787-376-7604 o al correo electrónico [email protected]