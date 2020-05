Wanda Vázquez asegura no habrá voto por Internet este año

La gobernadora Wanda Vázquez garantizó esta tarde que el voto electrónico no se implementará como parte de los comicios del 3 de noviembre, contrario a la intención de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En conferencia de prensa, la mandataria abundó sobre los motivos para devolver el proyecto de reforma electoral al Senado, como había adelantado esta mañana mediante un mensaje a través de sus redes sociales.

“Con relación al Código Electoral ustedes saben que, como gobernadora, siempre he escuchado, me ha gustado escuchar al pueblo y las preocupaciones de los diferentes sectores. En ese sentido, escuchamos la preocupación del voto por Internet (porque) yo no quería que hubiera ninguna duda sobre el proceso electoral puertorriqueño. (Quiero) que los puertorriqueños estén seguros que, el día que ejerzan el voto, es un voto que se hizo con la integridad que requiere ese proceso y confíen de la misma manera que han confiado siempre”, puntualizó la gobernadora.

El sufragio por Internet, que la versión aprobada del Proyecto del Senado (PS) 1314 dispone se haga disponible a todos los electores que cualifiquen para votar por adelantado, fue la única preocupación que la gobernadora mencionó, pese a que diversos sectores han planteado múltiples reservas con las reformas que contiene la pieza legislativa.

“Lo hablé con el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) y le pedí que retomara el proyecto y se hagan las enmiendas correspondientes para eliminar ese voto por Internet en este Código Electoral. Si de alguna manera nos movemos en el futuro a eso, hay que trabajarlo en consenso, donde escuchemos a todas las partes y podamos hacerlo de la manera más segura y no siembre dudas sobre el proceso electoral puertorriqueño. El proyecto se devolvió al Senado para que sea examinado con relación a esas preocupaciones que tenemos”, subrayó la mandataria, quien, desde poco después de asumir la gobernación, había expresado que solo avalaría una medida que gozara de consenso.

La oposición política ha señalado que la medida, según aprobada por ambas cámaras, tenía el efecto de garantizar por décadas el control del PNP sobre la Comisión Estatal de Elecciones.

La gobernadora, tras recibir el PS 1314 el 5 de mayo, tenía hasta este sábado para vetarla o dejar que se convirtiera en ley.

En declaraciones escritas, Rivera Schatz anticipó que la medida sería enmendada y remitida nuevamente a La Fortaleza para la firma de la gobernadora.

Nuevo examen al Código Civil

Por tercer día consecutivo, en tanto, Vázquez no ofreció garantías sobre su proceder relacionado al Código Civil, luego de que la Cámara de Representantes concurriera esta mañana con las enmiendas del Senado.

A pesar de que las enmiendas que Vázquez sugirió a la medida mientras esta se encontraba en trámite en el Senado fueron incluidas, la gobernadora insistió que deberá revisar el proyecto en su totalidad antes de tomar una determinación.

“Este proyecto del Código Civil sale del Senado e iba a Cámara, pero ese proyecto final, como sale del Senado, no lo hemos visto. Sí pedimos que se incluyera en la garantía de esos derechos que había ciertas dudas en los diferentes sectores de la ciudadanía. Cuando recibamos el producto de ese Código Civil ahí es que nos referimos a que vamos a examinar que estén incluidos y no se pongan en riesgo derechos adquiridos. Una vez tengamos esa certeza lo anunciaremos al pueblo puertorriqueño”, dijo la primera ejecutiva.

Por otro lado, Vázquez dejó entrever que se apresta a firmar el proyecto que abre la puerta a un plebiscito de estatus el 3 de noviembre.

“Ya tenemos el proyecto y esperamos notificar próximamente cuándo lo vamos a estar firmando…lo estoy examinando”, se apresuró a aclarar la gobernadora.

La consulta de estatus sería la tercera desde 2012, aunque es la primera que preguntaría a los puertorriqueños si desean la estadidad bajo el formato de ‘sí o no’.