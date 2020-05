Urgen a la gobernadora a no firmar el Código Civil

"Este Código Civil no es uno moderno, es uno todavía retrasado". Así opinó Omar González Pagán, abogado de la organización Lambda Legal, quien catalogó que el proceso de adopción de esta pieza legislativa como uno que ha sido uno a oscuras y ante esto urgió a la gobernadora Wanda Vázquez a que no lo firme.

"Obviamente, los fallos de este Código Civil es que hay silencio en muchas ocasiones que son anticipadas y que el Código Civil no dice nada. O que tienen lenguaje confuso o que no reconoce ciertas relaciones familiares que sabemos que existen y esto va a crear litigio, litigio innecesario", señaló el abogado, quien lidera casos de derechos en favor de la comunidad LGBTTQ.

El letrado además cuestionó las prioridades del gobierno en medio de la emergencia provocada por el COVID-19. "Las prioridades de este gobierno están mal. El que estén discutiendo este Código Civil en medio de una pandemia y en medio de una crisis de violencia contra la comunidad transgénero y transexual en Puerto Rico habla volúmenes de las prioridades de este gobierno y de lo mala que están", comentó en entrevista con Metro.

De esta forma, González-Pagán añadió que —de ser firmado por la gobernadora— estarán vigilantes sobre cómo el Registro Demográfico comenzará a atender las solicitudes de modificación de género para personas transgénero. Anticipó que si el Registro Demográfico adopta un proceso contrario a la decisión judicial, ya sea que emita un certificado con una nota marginal que revela el cambio de género o que le requieran a las personas acudir a un tribunal, demandarán nuevamente al gobierno.

En 2018, Lambda Legal prevaleció en un proceso judicial contra el gobierno de la isla —Arroyo v. Rosselló— en el que el Tribunal federal en la isla ordenó que se permitiera la corrección de género en el acta de nacimiento.

Agregó que dicho artículo sobre la modificación de género no debió haber estado en el Código Civil ya que crea confusión. Y si lo iban a incluir debió adoptar el dictamen íntegro del Tribunal federal.

"Este artículo es completamente innecesario. No sé por qué está en el Código Civil y crear confusión. Si ya hay una orden del tribunal dictando el procedimiento específico. O adoptas el procedimiento específico dictado por el tribunal o no tienes que opinar. Creo que estaban tratando —y es evidente— que estaban tratando de prohibir a las personas transgénero de corregir su certificado de nacimiento", mencionó González Pagán. Sobre las expresiones del presidente cameral, Carlos 'Johnny' Méndez, que aluden a que el certificado expedido mantenga ambos géneros, González Pagán indicó que el certificado expedido solo debe mostrar el género corregido. El original —luego de ser corregido— será colocado bajo sello para salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas trans. Puntualizó, sin embargo, advirtió que acudirían a los tribunales nuevamente si a lo que se refirió Méndez es a que el certificado expedido mostrará ambos géneros.

"[El Código Civil] está lleno de fallas y no debería ser firmado [por la gobernadora]", dijo.

Advierten sobre limitación del derecho al aborto

Por su parte, la abogada Amarilis Pagán —portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad y Proyecto Matria— mostró preocupación con los artículos 69 y 70 del Código Civil aprobado por la Legislatura debido a la ambigüedad de la redacción y que podrían significar una limitación al derecho al aborto. Este derecho está regulado tras una decisión del Tribunal Supremo federal en 1973 en el caso de Roe v. Wade, aunque ha sido modificado en casos subsiguientes.

"En los artículos 69 y 70 que son los de derecho del no nacido a nosotras nos preocupa que siguen siendo artículos ambiguos porque lo que paso ahí es que en el caso del Senado la enmienda que se introdujo por el senador [novoprogresista William] Villafañe, no eliminó el texto original del documento, lo que hizo fue que le añadió un párrafo", sostuvo Pagán en entrevista con Metro. El senador Villafañe incluyó una enmienda para incorporar que dicho texto no debe contravenir los derechos reproductivos y de aborto obtenidos por las mujeres.

La activista y abogada alertó que esto podría provocar litigios que cuestionen estos derechos. "Eso va a obligar a que las mujeres tengan que ir a los tribunales para que interpreten la intención de los legisladores. Nos preocupa que cuando vayan al récord legislativo a buscar la intención se pueden encontrar con documentos como el Informe Positivo [que recomienda la aprobación] de la Cámara que le adjudica todos los derechos civiles y jurídicos al no nacido desde el momento de la concepción", objetó Pagán.

