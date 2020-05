Turismo presenta guías para hoteles que permiten uso de playas y piscinas a huéspedes

La Compañía de Turismo de Puerto Rico publicó las guías que deben seguir las hospederías para que puedan operar en medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. Las mismas incluyen el uso de piscinas y acceso a las playas.

Según las medidas presentadas, se le exigirá a los hoteles que establezcan puntos de cotejos de salud para así inspeccionar la temperatura a todos los huéspedes y clientes que visiten estas facilidades con termómetro que no requiera contacto físico.

En estos puntos de cotejo, cualquier huésped que arroje una temperatura mayor de 100.4, se le debe ofrecer asistencia siguiendo las guías de los CDC. Recomiendan llevar a esta persona apartado de las áreas públicas y verificar su temperatura nuevamente. Luego del segundo chequeo y confirmar la posibilidad de que sea un caso sospechoso, el personal debe dirigir al huésped al hospital o facilidad médica más cercana. Si el cliente se rehúsa a buscar ayuda médica no podrá entrar a la propiedad.

Te podría interesar:

Departamento del Trabajo ha atendido menos de 3,000 solicitudes de PUA Las notificaciones de elegibilidad se retrasarían al menos hasta la semana que viene

No obstante, cualquier persona que no se esté hospedando y refleje una temperatura mayor a la informada, no se le permitirá la entrada y se recomienda que de una forma “amable y discreta” se le sugiera buscar atención médica.

Por otro lado, Turismo obliga a todo huésped a informar sobre si tiene algún síntoma de cualquier tipo o si ha estado en contacto directo con alguna persona que haya sido diagnosticada con COVID-19 en los pasados 14 días.

Sobre el equipaje de los clientes, el mismo debe ser desinfectado a su entrada de la hospedería. A su vez, se exige el uso de mascarillas mientras las personas se encuentre en áreas públicas, de no contar con una, el establecimiento está obligado a proveerle una.

Al cliente registrarse en la hospedería , se le tiene que entregar un folleto detallando las medidas de salud e higiene implementadas por la propiedad.

Por otro lado, Turismo regula los servicios que se ofrecen en estos establecimientos como limpieza de cuartos, servicio de habitación, el uso de los ascensores, entre otos.

Habitaciones:

Se debe suspender el servicio de mini-bar y venta de artículos en habitaciones hasta nuevo aviso. El refrigerador no tiene que ser sacado de la habitación, pero debe ser limpiado y desinfectado.

Se debe descontinuar la entrega de periódicos a las habitaciones. Se recomienda el proveer acceso a periódicos electrónicos por medio de correos electrónicos, SMS, o una aplicación electrónica.

Recepción y Lounge:

La gerencia debe rediseñar el área para garantizar que haya 6 pies de distancia entre mesas y lugares para sentarse y evitar que las reuniones.

Se prohíben las estaciones de self-service de agua, aperitivos (snacks) y café.

Ascensores de huéspedes:

Establecer distanciamiento social en los ascensores. Solo una persona o grupo de personas hospedándose en la misma habitación puede utilizar la unidad a la misma vez.

Asegurarse que las instrucciones de seguridad y reglas para uso de los ascensores estén disponibles frente a los ascensores y dentro de cada unidad. Se recomienda incluir una nota disculpándose por la 10 espera y lamentando los inconvenientes que las nuevas reglas de seguridad puedan causar a los huéspedes.

Los afiches o letreros deben colocarse al lado de las estaciones de desinfectante de manos frente a los ascensores.

Se deben tener toallitas desinfectantes desechables disponibles frente a los ascensores y alentar su uso para presionar los botones.

Servicio de habitación:

La propiedad debe garantizar la entrega de los artículos ordenados sin puntos de contacto.

No se permite la entrada del encargado de la entrega a la habitación.

Piscinas, Jacuzzis y Playa:

La posición de las sillas y mesas debe rediseñarse para garantizar la distancia mínima requerida de 6 pies entre huéspedes o grupos de huéspedes hospedándose juntos. Cada silla y mesa debe ser desinfectada antes y después de cada uso. El personal debe recibir entrenamiento para garantizar esta práctica.

No se permite el que los huéspedes busquen sus toallas. Las toallas deben ser distribuidas por un empleado utilizando el equipo de protección personal apropiado. No se permite a los huéspedes recoger sus toallas ni tocar otras toallas. La recomendación para aquellas propiedades que no tienen piscina o playa es dejar las toallas en las habitaciones como parte del servicio de housekeeping.

Los huéspedes deben mantener el distanciamiento social mientras están dentro de la piscina, jacuzzi, o playa.

Se deben instalar estaciones de toallitas desinfectantes desechables en lugares estratégicos alrededor de la piscina y las sillas de playa para facilitar la desinfección de las superficies.

Spas, Gimnasios y Centros de Acondicionamiento Físico:

Deben permanecer cerrados hasta nuevo aviso.

Servicios de Mucama:

Todo el personal debe utilizar mascarilla, guantes desechables y zapatos cerrados al entrar a trabajar en cada habitación

Se deben seguir Los protocolos del CDC para el recogido, lavado y disposición de lavandería en casos de alto nivel de riesgo de infección.

Los empleados deben limpiar y desinfectar todas las superficies de la habitación incluyendo, pero no limitándose a, perillas, escritorios, mesas, sillas, lámparas, tiradores de gavetas, interruptores eléctricos y termostatos, tiradores de cortinas, refrigerado, menú y artículos de cortesía (panfletos y 12 papelería), teléfono y teclado, control remoto, reloj alarma, televisión, mirilla de la puerta, receptáculo de basura, tirador de hierro, ganchos y tablilla para maletas, grifo y palanca del inodoro.

La ropa de cama debe cambiarse por lo menos una vez cada dos días o según requerido por el huésped. Todas las camas deben ser cambiadas luego de la salida del huésped aun cuando no haya sido usada.

Toallas del baño y artículos de aseo deben reemplazarse luego de la salida del huésped. Toallas y artículos que no hayan sido usados no pueden reusarse.

Una tarjeta de Garantía de Limpieza y Desinfección debe colocarse sobre la cama luego de terminar las labores de limpieza y al momento de salir de la habitación. La tarjeta debe indicar que la habitación ha sido limpieza y desinfectada. Debe estar firmada e incluir la fecha y hora en que se completó el servicio.

Se debe descontinuar el servicio de turn-down para minimizar la posibilidad de contacto y la entrada a las habitaciones.

Se deben activar protocolos de limpieza y desinfección aún más rigurosos en caso de que surjan casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Este protocolo debe ser activado para huéspedes que se confirme hayan estado en la propiedad en un período dentro de las 72 horas al momento de ser notificados del diagnóstico.

Las máquinas de hielo y sus superficies deben ser desinfectadas regular y minuciosamente.

Estas medidas se publicaron y se discutieron con el sector el pasado 4 de mayo.

El cumplimiento de las medidas de seguridad no determinan el momento o el tiempo para reanudar ciertas operaciones. Esa directriz se recibe directamente con la Orden Ejecutiva de la Gobernadora Wanda Vázquez, según indicó Turismo a Metro.

Lo que dicta las nuevas medidas de salud son los nuevos estándares mínimos que las empresas de turismo deben establecer, una vez comience la reapertura por fases de la industria turística en general.

Cabe aclarar que las hospederías que están cerradas actualmente lo han hecho por una decisión de negocio, a raíz de la poca demanda. Aquellas que continúan operando, están siguiendo las debidas medidas de seguridad e higiene, conforme dicta la Orden Ejecutiva de la Gobernadora y guías emitidas por la Compañía de Turismo para su implementación.

Te podría interesar: