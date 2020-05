Puerto Rico no existe en los datos COVID-19 en EE. UU.

A la radio estadounidense NPR se le olvidó. The New York Times y The Washington Post también excluyeron a Puerto Rico de sus primeros mapas sobre la pandemia. La página web healthdata.org tampoco incluyó a la isla cuando publicó sus proyecciones iniciales sobre el pico de muertes por la COVID-19 en EE UU. La universidad de Johns Hopkins de Maryland, referencia mundial sobre información del coronavirus, no presenta datos para cada municipio puertorriqueño, aunque sí lo hace respecto al resto de los condados de la metrópoli.

Puerto Rico ha estado históricamente fuera de importantes estudios, informes y bases de datos de toda clase. El limbo colonial del Estado Libre Asociado (ELA) y el mal manejo de la información gubernamental son algunas de las causas. Pero ahora, cuando la pandemia exige actuar rápido, esa invisibilidad tiene consecuencias.

El secretario de Salud, Lorenzo González, citó en una conferencia de prensa la web healthdata.org, que ofrece proyecciones de las infecciones, muertes y recursos que se necesitarán en los hospitales, asumiendo que se mantenga el distanciamiento social. Indicó en abril que “cuando vamos a ver el plateau [deja de aumentar el número de casos totales de infecciones] es en junio. Así que todavía no hemos visto el final de este proceso y esto no terminará hasta tanto tengamos una vacuna”. El problema es que healthdata.org, del Instituto para las Métricas y Evaluación de la Salud, un centro de investigación de la Universidad de Washington, no tenía información sobre Puerto Rico el 15 de abril, cuando González mencionó esas proyecciones en la conferencia de prensa. La web publicó los datos sobre la isla cinco días después, el 20 de abril. Eso significa que hasta ese momento el Departamento de Salud (DS) estuvo haciendo proyecciones en parte usando como referencia datos agregados de todo EEUU, sin las especificidades de la realidad del territorio puertorriqueño.

“No tiene sentido esa comparación si los crecimientos de la pandemia en Puerto Rico y Estados Unidos son diferentes”, sostuvo el bioestadístico Erick Suárez, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cuando el CPI le indicó que González había usado una base de datos que no tenía información sobre Puerto Rico.

