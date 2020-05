Hospitales aseguran necesitan fondos estatales o federales para evitar despidos

El presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla Cortés aseguró que han sufrido un impacto económico a causa de la merma de pacientes, que tienen otras condiciones y temen al coronavirus, así como por el lento desembolso de ayudas federales.

"Los hospitales están dependiendo de ayudas que finalmente vengan, ya sea del Gobierno federal, o del Gobierno estatal, para poder trabajar la situación que hay con relación a los ingresos tan bajos que tenemos ahora mismo en los hospitales. De cada 100 camas hay 38 ocupadas, las demás están vacías, y eso crea una situación de flujo de caja muy seria en los hospitales", afirmó Pla Cortés en entrevista con Metro.

Este expuso que han mantenido conversaciones con el Gobierno para recibir ayuda económica, y que prevalece el temor de que, si no les otorgan los fondos continúen las cesantías.

"Si eso no se diera por alguna razón, y no vinieran ayudas sustantivas de parte de la Ley CARES vamos a tener problemas porque los hospitales no van a tener fondos suficientes para mantener a todos los empleados", recalcó.

Aseguran casi no han recibido dinero federal

El portavoz de la entidad que agrupa a los hospitales de Puerto Rico mencionó que del Gobierno federal han recibido menos de un por ciento del dinero que se asignó para Puerto Rico y los territorios de la Ley CARES. El estatuto federal

"El desembolso a Puerto Rico es más bajito que en Estados Unidos, así que cuando van a distribuir fondos Puerto Rico se perjudica porque su sistema de reembolso de dinero no es igual que el de Estados Unidos. Los primeros pagos se basaron en el Medicare tradicional y en Puerto Rico nosotros tenemos una penetración del Medicare Advantage de un 70 y pico por ciento. Por lo tanto, la cantidad que recibimos fue mínima porque en Puerto Rico el 20% de todo volumen de negocio lo tenían los hospitales con Medicare", explicó Pla Cortés sobre los fondos federales.

Ante esa situación, el presidente de la Asociación de Hospitales afirmó que las conversaciones que se mantienen con el Gobierno giran en torno a que se les otorgue una partida de los $2,200 millones que el Gobierno federal otorgó a la Isla para todo lo relacionado a la emergencia del COVID-19. Este añadió que calculan en 150 millones de dólares el monto que necesitan.

"Los hospitales se merecen tener parte de ese dinero", puntualizó.

Finalmente, Pla Cortés detalló que los hospitales llevan un censo bajo de dos meses y medio, hecho que dificulta mantener la plantilla de empleados. En la Isla hay 68 hospitales, que emplean a 45,000 personas.

