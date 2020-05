Detallistas agradecen incentivos, pero urgen al Gobierno a abrir los comercios

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles, aseguró que aunque los incentivos anunciados hoy para los pequeños y medianos negocios representan una ayuda tras estar dos meses cerrados, necesitan la reapertura de esos comercios al detal.

El portavoz de la entidad dijo a Metro que primero se había indicado que este lunes 11 podrían abrir algunos establecimientos, hecho que no se dio. Además, recalcó que la gobernadora Wanda Vázquez en la conferencia de hoy dejó entrever que se comenzarán a abrir el 25 de mayo.

Argüelles hizo eco de las palabras del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, quien recalcó que los fondos suponen una ayudas a las PYMES, pero no un rescate financiero. "Estamos deseosos que de una vez y por todas nos den luz verde para poder operar. Definitivamente el Gobierno no tiene el dinero para retribuirnos a nosotros y seguimos entonces teniendo que despedir empleados, seguimos teniendo gastos de pagos de renta, pagos de hipoteca, de luz, de agua, etcétera, cuando no se está generando ningún ingreso", puntualizó el portavoz de los comerciantes.

Incentivos que recibirán las PYMES

Hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el plan de distribución de los $2,200 millones que otorgó el gobierno federal a Puerto Rico para la respuesta al COVID-19. En el plan para los fondos, que si no se utilizan al 31 de diciembre de 2020 deben ser devueltos, incluye incentivos a los pequeños y medianos negocios.

De acuerdo con el anuncio de la primera ejecutiva, se dará un incentivo de $5,000 para las pequeñas empresas con entre dos y 49 empleados y un incentivo de $10,000 para aquellas empresas que tengan hasta 500 empleados.

Asimismo, el plan de los fondos provistos por el Gobierno federal incluyen un programa con $350 millones para reembolsarle al sector privado parte de la nómina que han continuado pagando durante la emergencia, a pesar de la interrupción de operaciones y se separan $10 millones para brindar talleres y adiestramientos a las pequeñas y medianas empresas.

Argüelles por su parte destacó que el programa local beneficiará a empresas cuyos préstamos de SBA no fueron aprobados.

Restricciones para programa de protección de nómina

Sin embargo, el Programa de Protección de Nómina local no será aplicable a aquellos comercios que ya solicitaron los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés), de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés).

"Si ya solicitaste o ya hay un fondo federal bajo CARES Act o bajo cualquier cualquier otro programa, no pueden solicitarlo. Y eso sale claramente de las disposiciones legales de la Ley Cares", expuso el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero en conferencia de prensa.

Lo que Marrero denominó como un programa de protección de nómina criollo cubrirá hasta un 50% de la nómina pagada.

Entrega de ayuda a destiempo

Mientras, el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Heriberto Martínez opinó que el anuncio fue uno tardío.

"Muchos de nosotros, incluyendo a la Asociación de Economistas le habíamos hecho una exhortación a la gobernadora, y a la Junta de Supervisión Fiscal de que liberaran cierta cantidad de dinero del fondo para el pago de deuda y que se inyectara directamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas del país. Obviamente no se nos hizo caso, y el resultado fue que la espera ha lastimado muchísimo al ecosistema empresarial puertorriqueño y ni hablar de las familias", opinó.

El economista dijo que aunque el dinero es tardío, esperan que no suceda como con otros fondos federales que el Gobierno se ha tardado en desembolsar.

Finalmente, Martínez expuso que lo que más necesitan las empresas locales actualmente es liquidez, por lo que recalcó la idea de sacar dinero del fondo de pago de deuda, para que en lugar de una ayuda suponga un rescate a esas compañías.

