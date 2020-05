Anunciarán nueva fecha de las primarias en los próximos días

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez,aseguró hoy que antes del domingo tendrán una nueva fecha para la celebración de las primarias electorales del país.

"La evaluación que estamos haciendo —o que por lo menos yo estoy haciendo— es la fecha más hábil que cumpla con el tiempo suficiente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que lamentablemente ha arrastrado los pies en este proceso porque todavía no han iniciado el proceso del mantenimiento de las máquinas [de escrutinio electrónico]", comentó el presidente cameral en entrevista radial con Nación Z.

"Espero que antes el domingo tengamos una fecha seleccionada", añadió.

Méndez indicó que prefieren celebrar el evento electoral un domingo y no durante la semana ya que esto podría afectar la economía nuevamente. "Estoy consciente de que hay que mover la fecha, pero tenemos que buscar una fecha que no lesione aún más la economía puertorriqueña. Se está proponiendo el 4 de agosto y esa es la semana que alegadamente comienzan las clases, es el día después de cuando llega el Seguro Social a muchos de nuestros envejecientes en Puerto Rico, es la fecha en que llega la asistencia económica de alimentos", sostuvo.

Y aunque aseguró que el cambio de fechas no es un asunto político, Méndez confesó que rechaza el 2 de agosto como alternativa debido a que es la fecha que propone el Partido Popular Democrático (PPD). "No quiero porque esa fecha es la fecha que propone el Partido Popular y yo sencillamente me rijo por lo que es la mayoría parlamentaria en este momento", dijo.

Mencionó que entre las fechas en que se podrían celebrar las primarias son el 26 de julio o el 9 de agosto. Las primarias estaban pautadas para realizarse el 7 de junio, pero ante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, los partidos políticos buscan otra fecha para celebrar el evento electoral.

Cabe destacar que en días recientes, dos empleados de la CEE arrojaron positivo al coronavirus que provocó el cierre de operaciones del organismo electoral.

