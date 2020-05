Refuerzan medidas de desinfección en Municipio de Ponce tras dos casos de coronavirus

Tras la realización de unas 1,195 pruebas moleculares de COVID-19 a empleados de primera respuesta del Municipio de Ponce, ayer, martes, se informó que dos de estos, dieron positivo al coronavirus por lo que de inmediato se implementaron los protocolos de aislamiento y rastreo de personas con las que tuvieron contacto.

“Lamentablemente tenemos que informar que de las 1,195 pruebas que realizamos la semana pasada, dos de ellas resultaron positivas. De inmediato se ordenó su aislamiento y comenzamos el rastreo de las personas con las que tuvieron contacto. Ya el doctor Rodríguez, director de nuestro Departamento Municipal de Salud, coordinó que se le realicen las pruebas hoy mismo a estas personas. Gracias a Dios, hasta el momento los empleados se encuentran estables y confiamos en que así continúen”, reveló la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

Según la mandataria ya se venían implementando medidas de higiene y desinfección de áreas y vehículos oficiales que podrían explicar el que solo dos personas resultaran contagiadas. No obstante, se indicó que las medidas serán reforzadas de manera que se pueda evitar la propagación del virus y continuar protegiendo al personal que se encuentra en la primera línea de respuesta a los ciudadanos.

“Para nosotros la salud de los ponceños y la de nuestros empleados es una prioridad. Si nuestro personal está sano, podemos brindar servicios a nuestra gente que es la razón de ser de un municipio. Por eso les hemos provisto de materiales de protección, implementamos protocolos de desinfección, distribuimos termómetros para monitorear la temperatura constantemente. Realizamos un cernimiento para identificar factores de riesgo. Y, les estamos realizando las pruebas de COVID-19, de manera que podamos tener un panorama claro sobre la propagación del virus entre nuestro personal. Todas esas medidas las vamos a continuar y vamos a reforzarlas ante este nuevo escenario”, puntualizó Meléndez Altieri.

Añadió que “vamos a estar orientando al personal. Assmca ha establecido una unidad permanente en nuestra Ciudad para darle atención y apoyo emocional a nuestros empleados. Yo tengo que reiterarles mi agradecimiento a todos los empleados de primera respuesta que desde el primer día de esta pandemia han estado dando la batalla, sacrificando sus familias, su tranquilidad para servir a Ponce. Ellos son los verdaderos héroes de esta emergencia”.

Se espera que hoy mismo se concreten los acuerdos para que se sume al equipo del Departamento de Salud Municipal, una epidemióloga que estará a cargo de implementar un sistema más agresivo de rastreo de positivos a COVID 19 en la Ciudad de Ponce.

“Nosotros no vamos a descansar en buscar alternativas para combatir este virus. Estamos trabajando día y noche para proteger la salud de los ponceños porque nos importa su bienestar. Mi consejo para todos los ponceños, es que no podemos bajar la guardia. Si no tiene que salir de su casa, permanezca allí. Si va a salir, por favor use la mascarilla. Eso puede salvarle la vida”, concluyó.