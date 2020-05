Junta aprueba pago adicional de $200 a personas mayores de 65 años

La Junta de Control Fiscal avaló hoy una medida de la Cámara de Representantes la cual ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a pagar en su totalidad el crédito compensatorio personal reembolsable para personas mayores de 65 para los años contributivos 2016 y 2017, lo que resulta en un pago adicional de $200.

“En la tarde de hoy recibimos la notificación de la Junta avalando la Resolución Conjunta de la Cámara 687 la cual le hace justicia a las personas de 65 años o más otorgándole unos $200.00 adicionales para los años contributivos 2016 y 2017. Esto impactará a sobre 140 mil ciudadanos directamente y los ayuda en esta crisis de salud provocada por el COVID-19. Estamos hablando que se enviaran alrededor de unos $56 millones en bonos a nuestros adultos mayores”, señaló el Presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez en un comunicado de prensa.

La pieza legislativa ordena al Secretario de Hacienda que, para cada uno de los años contributivos 2016 y 2017, reembolse a las personas de 65 años o más, que cualifiquen, los $200 adicionales que les corresponden del crédito compensatorio personal reembolsable.

El 31 de enero de 2011 entró en vigor la Ley Núm. 1, conocida como ‘Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico’. Al aprobarse este Código, la Asamblea Legislativa entendió necesario y conveniente otorgarles a las personas de mayor edad una reducción a su carga contributiva y ayudar a atender la delicada situación económica de dicha población.

En virtud de dicha pieza legislativa, no solo se mantuvo el crédito de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad recibida no excede de $4,800, sino que, además, se le sumó un nuevo crédito compensatorio personal reembolsable de $400 para adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual no excede de $15,000.

La pasada administración disminuyó este crédito de $400 a $200, para los años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2013. Además, dispuso que el crédito compensatorio personal reembolsable aumentaría de $200 a $400, si la proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados por el Secretario de Hacienda, excediera $100 millones de los ingresos presupuestados para cada año fiscal.

Para los años contributivos comenzados el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017, se cumplió con la prueba establecida de ingresos netos al Fondo General para cada año fiscal correspondiente. A saber, para el año fiscal 2016-2017, el ingreso presupuestado era de $9,100 millones y hubo un ingreso neto actual de $9,334.9 millones de dólares; esto es $234.9 millones en exceso de los ingresos presupuestados para dicho fiscal. Del mismo modo, para el año fiscal 2017-2018, el ingreso presupuestado del Fondo General fue de $9,172 millones de dólares y los ingresos netos actual fue de $9,313.2 millones de dólares; esto es $141.2 millones más de los ingresos presupuestados para dicho año fiscal.

Sin embargo, el entonces Secretario de Hacienda, aun cuando la proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados, excedió los cien millones de dólares de los ingresos presupuestados para cada año fiscal, no pagó los $400 dólares del crédito compensatorio personal reembolsable que le correspondía a las personas de edad avanzada, sino que optó por pagar $200 dólares. Posteriormente, el Secretario actual del Departamento de Hacienda pagó $400 para el año contributivo comenzado el 1 de enero de 2018.