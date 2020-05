Departamento del Trabajo rechaza más de 52 mil solicitudes de desempleo

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) ha declarado como inelegibles 52,156 solicitudes del beneficio estatal, que serán evaluadas bajo el Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sis siglas en inglés).

En el informe diario que ofrece el Gobierno sobre la emergencia del coronavirus en Puerto Rico, también se detalla que hay 139,236 reclamantes recibiendo beneficios al 11 de mayo. Sin embargo, la pasada semana se detalló que el número de solicitudes de desempleo asciende a 238,934.

De igual forma, la agencia informó que los casi 140,000 ciudadanos que sí han resultado elegibles para el beneficio reciben ayuda suplementaria de $600 semanales, durante cuatro meses hasta el 31 de julio.

Mientras tanto, las reclamaciones de PUA llegan a 87,800 a través del Registro Digital PUA. Esta ayuda federal está dirigida a trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, aún no se ha detallado cuándo comenzará el desembolso de dinero.

En cuanto al dinero desembolsado, $85,229,049 fueron enviados el 11 de mayo. De esa cantidad, $18,185,409 fueron de la ayuda estatal y $67,043,640 de la ayuda federal.

Departamento del Trabajo detalla licencias a los que los empleados privados tienen derecho La secretaria de la agencia, Briseida Torres emitió una opinión de cara al regreso a los lugares de trabajo tras el COVID-19

Envían los $1,200 a contribuyentes de 2019

Por otro lado, el Departamento de Hacienda informó que se completó el tercer desembolso de $365.6 millones para 231,111 familias que verán reflejado el dinero en sus cuentas, entre hoy y mañana.

Hasta el momento, el total de desembolsos suma cerca de $923.6 millones, para un total aproximado de 569,111 familias impactadas.

El Plan de Distribución consta de tres fases y el proceso de desembolsos es continuo. Los primeros desembolsos corresponden a una parte de la primera fase, que son los contribuyentes que radicaron Planilla 2019 e informaron sus cuentas de banco.

Para la segunda fase se utilizará la Planilla 2018 y los contribuyentes tendrán que informar su cuenta bancaria en el enlace que se habilitará a mediados de mayo.

Finalmente, la tercera fase cubrirá a todas las personas que no están obligadas a radicar planilla y no han sido reclamados como dependientes. En esa fase también estarán los pensionados, beneficiarios del Seguro Social, del PAN, veteranos, universitarios y otras personas que no están obligadas a radicar planillas. Hacienda les informará, próximamente, cómo podrán solicitar el pago.

