"Un Frankenstein jurídico": CABE rechaza Código Civil aprobado por el Senado

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) aseguró que las enmiendas incluidas a última hora al proyecto de Código Civil -aprobado hoy en el Senado- no son suficiente para proteger derechos adquiridos y pidieron a la gobernadora Wanda Vázquez estudiar con detenimiento la legislación.

"La única razón por la cual introdujeron enmiendas, a última hora en el pleno del Senado, para supuestamente proteger derechos ya adquiridos es por las luchas de CABE y otros grupos de derechos humanos que hemos insistido en proteger derechos. ¿Son buenas? No lo suficiente. Son cosas pegadas a última hora y que requieren leerse con detenimiento", sentenció Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

El proyecto sustitutivo 1654 fue aprobado hoy en el Senado y pasa ahora a la Cámara de Representantes que deberá concurrir con las enmiendas aprobadas en el Alto Cuerpo legislativo antes de enviar la medida para la firma de la gobernadora.

CABE recordó que en el pasado, la gobernadora indicó que no firmaría un Código Civil que elimine o coarte los derechos ya adquiridos. "Le pedimos a la Gobernadora que se tome el tiempo necesario para estudiar el Código Civil que se aprobó y que evalúe desde una perspectiva legal e histórica cómo quedará ella firmando un proyecto como éste", dijo por su parte Osvaldo Burgos, también portavoz del organismo.

Los portavoces denunciaron que las objeciones al proyecto no se limitaban al tema LGBTTIQ+ y rechazaron el argumento de que se trata del producto de 20 años de trabajo.

"Más allá de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTIQ+ (que nos siguen preocupando) tenemos que ser responsables con el país y reiterar que las objeciones de CABE iban más allá de esos temas. Estamos ante un Código Civil desarticulado, hecho de pedazos copiados y pegados sin análisis jurídico ni social sobre sus consecuencias. Un Código redactado y aprobado en menos de dos años, no en 20 años como quisieron hacer creer al país. Es un Frankenstein jurídico. A eso se suma que ahora va a ser revisado nuevamente por la Cámara de Representantes para que diga si concurre con las enmiendas pero esa es la misma Cámara que ha hecho todo lo posible por evadir las discusiones públicas sobre el proyecto”, añadió Burgos.

"Hoy en el Senado aprobaron un Código Civil que tuvieron que modificar y que quedó lejos del PC1654 originalmente radicado en Cámara porque la presión pública, el trabajo de base y los reclamos de derechos humanos no les permitieron seguir el trámite exprés que querían en julio de 2018. El Senado y la Cámara perdieron mucho más de lo que ganaron. Perdieron fuerza, perdieron legitimidad y perdieron cualquier vestigio de honor que les quedara al día de hoy. Aún así, no nos equivoquemos, este no es un buen Código Civil y debería ser vetado por la gobernadora Vázquez", afirmaron los portavoces de CABE.