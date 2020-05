Presidente del PPD insta al PNP a definir fecha de la primaria

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, aseguró que la colectividad estará lista para proceder con el proceso primarista una vez el Partido Nuevo Progresista (PNP) dirima sus diferencias internas y la mayoría legislativa alcance un acuerdo sobre la fecha de los comicios.

“Lo último que se nos ha informado es la decisión que tomaron los alcaldes del PNP de que las primarias de junio se pospongan a la primera semana de agosto. El PPD está en récord público desde hace varias semanas con la determinación y recomendación de que las primarias fueran pospuestas hasta el domingo 2 de agosto”, sostuvo Torres

Torres, sin embargo, prefirió no asumir postura sobre la posibilidad que ha trascendido de que las primarias se lleven a cabo el martes 4 de agosto. Tradicionalmente, las primarias se han celebrado domingo, aunque las elecciones generales sí se realizan el primer o segundo martes de noviembre.

“Hay una facción del PNP que avala la candidatura (a la gobernación) de Pedro Pierluisi que aparentemente no quieren que sea el 2 de agosto por un ‘issue’ para ellos político porque (se cumpliría) un año de que juramentó como gobernador y que eventualmente se declaró inconstitucional. Hasta que no resuelvan ese ‘issue’ y podamos ver una propuesta para analizarla, nos mantenemos en nuestra posición de que la primaria debe ser pospuesta y celebrada el 2 de agosto”, planteó Torres.

En el calendario electoral de este año las primarias estaban programadas para el 7 de junio, fecha que se tornó inviable debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, cualquier cambio de fecha requiere legislación para enmendar la Ley Electoral.

En términos de tiempo, Torres no expresó preocupación sobre la posibilidad de prepararse para una primaria en los primeros días de agosto. Sí reconoció que la amenaza del coronavirus, que no se habrá disipado para esa fecha, requerirá ajustes logísticos.

“El mayor reto es el reto que tenemos como país de celebrar el evento con todas las garantías de seguridad necesarias para los electores. Es el mayor reto que enfrentamos no solamente los partidos, sino los puertorriqueños. Sé que en la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) se han estado discutiendo distintos escenarios porque se tiene que analizar todo. Los materiales que se les va a estar dando a los funcionarios de colegio para protegerse, el entintado, eso de meter un dedo en un frasco (como parte del registro) pues ya no se puede hacer de esa forma y me consta que ya la comisión tiene unas alternativas. Pero necesitamos ya saber cuál es la fecha y los cambios para poder comunicar al componente electoral y se siga realizando la preparación”, mencionó el legislador.

Ayer, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, no estuvo disponible para entrevista.

Torres puntualizó que la participación electoral –en un evento en el que por primera vez estará en juego la candidatura a la gobernación del PPD– dependerá grandemente de esas garantías de salubridad que se brinde a los votantes.

“Pudiera (haber una baja) pero es especulativo. Si la persona no se siente segura, pues claro que se va a (reducir). Pero si se ofrecen todas las garantías y se da confianza al electorado pues no debe haber ningún problema. Pero es un reto, claro que sí. En un escenario normal se esperaba una participación mayor a eventos anteriores, habiendo candidaturas nuevas, pero tenemos que ver el desarrollo de la pandemia, las medidas que se toman y eso dará seguridad o inseguridad al electorado”, sentenció Torres.