Piden justicia para enfermeras Centro Médico Correccional

Julio Pizarro Valdés, portavoz de la Asociación Bonafide de la Unión Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) reclamó el lunes justicia para los profesionales de la enfermería que laboran en el Centro Médico Correccional.

“Desde hace más de 20 años el Departamento de Corrección no recluta personal de enfermería para ocupar las plazas vacantes, lo que ha aumentado en trabajo diario de las enfermeras y enfermeros que laboran en la agencia atendiendo la población correccional. No obstante, las enfermeras y enfermeros al haber progresado académicamente al obtener títulos de bachillerato y maestría no se le reclasifica, lo que constituye un abuso gerencial”, dijo el líder obrero en una comunicación escrita.

Alegó que el DCR no tiene una estructura de reclasificación y mucho menos un plan a tales fines, por lo que delega dicha función a intereses privados como lo es Physicians Correctional, entidad que administra el Centro Médico Correccional.

“El Departamento de Corrección le ha hecho justicia a los oficiales correccionales al promoverlos de rango y mejorarle sus condiciones en el empleo, pero esta justicia se la niega a las enfermeras y enfermeros que se han mejorado profesionalmente para dar una atención de excelencia a los confinados”, alegó Pizarro Valdés.

“En esta la Semana de la Enfermería la Asociación Bonafide ULEES, solicita justicia profesional para las enfermeras y enfermeros que dan el máximo a diario al atender a los confinados y al enfrentarse a la pandemia del COVID-19”, finalizó.