Jenniffer González dice hay que reabrir la economía: "No todo el mundo vive de un cheque del Gobierno"

La comisionada residente en Washington Jenniffer González dijo el lunes que es importante reabrir la economía en Puerto Rico ante la emergencia del COVID-19, mientras interesa saber los pormenores sobre el uso de los fondos federales que se han asignado a la isla recientemente.

“La realidad es que nosotros tenemos que empezar a abrir. No todo el mundo vive de un cheque del gobierno. Tenemos mucha gente del sector privado que no tienen acceso a los recursos y evidentemente si se coarta la oportunidad de trabajar, eso crea un disloque, no solamente en la economía, sino a nivel familiar”, dijo la funcionaria a su llegada a la Fortaleza, donde se reuniría con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

No obstante, la funcionaria indicó que habrá que tomar medidas de precaución y que habrá áreas como por ejemplo los cines, que tomarán más tiempo para reabrir.

“Yo creo que hay unos sectores de la economía que pueden ir abriendo poco a poco. Además, tu tienes abiertas hoy las tiendas de cadenas pero hay pequeños y medianos comercios que están cerrados y que pudieran estar abriendo en igualdad de condiciones y son cosas que tenemos que ir evaluando”, agregó.

Otro de los temas que las funcionarias atenderán en la reunión es la utilización de los fondos federales asignados a diversas agencias. “Vamos a estar casi todo el día aquí con jefes de agencias para ver cada cuenta del gobierno, dónde están, qué falta, qué trabas si algunas se están imponiendo a nivel federal o en los monitores de las agencias como en Educación, Vivienda y Salud y específicamente hace falta para que ese dinero llegue a la gente”, sostuvo.

Rechazó que se haya detenido el desembolso de dinero y aseguró la intención es que los fondos se distribuyan.

“Hay una asignación de 2,200 millones a nivel federal para el CARES Act que lo maneja el gobierno de Puerto Rico y ese dinero está aquí. Es una de las cosas que quiero discutir, ¿cuál es el plan del gobierno de Puerto Rico? Sé que se ha sometido a la Junta (de Control Fiscal) para ese dinero. Creo que parte de ese dinero debe transferirse directamente a los municipios. La realidad es que los empleados municipales están haciendo muchas de las funciones del gobierno estatal”, explicó la comisionada.

Indicó que además atenderán los esfuerzo del Departamento de Hacienda (DH) y de ella propios para acelerar el pago de los 1,200 dólares a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Seguro Social; así como el rastreo y realización de pruebas del coronavirus. También verificarán el estatus de las solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para el que se asignaron 295 millones de dólares para aumento de ese beneficio. Además, presentó preocupación por los fondos del desempleo.

“Te voy a hablar bien del corazón. Esta es la primera crisis mundial que vivimos en Puerto Rico para la que tenemos el dinero para poder mitigar y tenemos por lo menos desembolsados ya má de 5 billones de dólares exclusivamente por el coronavirus; no estamos tocando Irma y María, no estamos tocando terremotos”, señaló González Colón.

Sobre la celebración de un plebiscito el día de las elecciones, la funcionaria dijo que “el momento siempre va a ser para resolver el problema colonial de Puerto Rico. Esto va a ser con las elecciones generales, no estamos diciendo que va a ser mañana. Claro que es el momento”.

