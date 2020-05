Informe concluye aguantaron suministros por Evelyn Vázquez

Una investigación interna del Departamento de la Familia —que ya está en poder de otras autoridades investigativas— apunta a que el flujo de ayudas fue interrumpido por elementos político-partidistas. Específicamente se señala la intervención de la senadora novoprogresista, Evelyn Vázquez.

El informe en poder de Metro confirma que parte de la distribución de suministros a damnificados por los terremotos en el área sur y oeste de la isla se vio interrumpido y atrasado ya que, por instrucciones de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) había que esperar la llegada la senadora y candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Evelyn Vázquez, para ser distribuidos. Además, dentro del análisis se apunta a que la legisladora sí hizo campaña política con dichos suministros.

El documento, que se produjo en la División Legal de Familia, no solo se hace mención de la legisladora novoprogresista, sino que también ubica al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y a la candidata del Partido Popular Democrático a representante, Jocelyne Rodríguez, en la toma de decisiones y repartición de la ayuda de ADSEF. Los suministros de ADSEF forman parte de programas federales para emergencias.

El informe destaca, según entrevistas realizadas a funcionarios del Departamento de la Familia, que en la mañana del 8 de enero, dos días después que comenzaron los fuertes temblores, llegó al pueblo de Guánica una camioneta del Departamento de la Familia con alimentos para los damnificados. Sin embargo, no se comenzó la repartición hasta que llegó la senadora Vázquez a eso de las 3:00 de la tarde.

Según el documento, el director regional del Departamento de la Familia en Mayagüez, Alex López, narró que la Administradora Auxiliar de Operaciones de ADSEF, Maritere Zayas, le comunicó “…que la senadora Evelyn Vázquez iba a estar en la distribución de los alimentos. Que era una directriz a nivel central.”

Por otro lado, la directora asociada regional de Mayagüez, Brenda Lugo, narró que llegaron ese 8 de enero a las 9:00 de la mañana a Guánica, donde se suponía entregaran suministros. No obstante, destaca que uno de los conductores de los camiones le había indicado el día antes que no se podrían distribuir hasta que la administradora de la agencia, Surima Quiñonez, impartiera instrucciones. Luego de llegar a Guánica en la mañana, y ante la larga espera, se comunicó también con Maritere Zayas solicitando las instrucciones. Lugo expresa que Zayas quedó en devolverle la llamada, pero no lo hizo y que esperaron hasta las 3:00 de la tarde.

Luego llegó la senadora Evelyn Vázquez junto a empleados de la administración central de ADSEF y con un camión identificado del Gobierno de Puerto Rico, el cual contenía suministros de la agencia.

Uno o dos días después, la directora Lugo recibió una llamada de Zayas, quien le indicó que llegarían unos camiones para distribuir alimentos en Mayaguez, por lo que organizó un equipo. Los camiones llegaron escoltados por la senadora Vázquez y su esposo, Peter Muller. “Sus empleados junto a la supervisora, Sra. Berenith Román, se molestaron porque la senadora estaba dándole instrucciones y cambiándole la logística establecida por ADSEF para repartir los suministros. La senadora quería repartir alimentos a personas de otros barrios y argumentaba que ella había hecho las gestiones para conseguir los alimentos en ADSEF. Ante la resistencia de los empleados a cambiar las instrucciones en la repartición de alimentos, la senadora alegadamente manoteó a la supervisora del grupo en la cara y procedió a llamar directamente a la Lcda. Surima Quiñonez. La senadora luego de hablar por teléfono con la Lcda. Surima Quiñonez le pasó el teléfono a la Sra. Berenith Román quien habló con la licenciada y ésta le colgó la llamada… Luego llegó el alcalde de Mayagüez junto a su ayudante Joseline Rodríguez dándole instrucciones a los empleados de ADSEF de la Región y de la oficina central. La Sra. Vilmarie se molestó por la situación y se comunicó con el Sr. José Galarza, Sub Administrador de ADSEF, para darle la queja por la situación y solicitarle que le indicara a la senadora que se saliera del lugar y este le respondió que no podía decirle que se saliera.”, lee parte del informe.

La senadora Evelyn Vázquez mantiene una relación muy estrecha con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien fue mencionado en el informe. / Foto: Facebook

No obstante, no fue el único incidente de resistencia de los empleados de ADSEF a participar en una distribución de suministros junto a la senadora, entendiendo que ésta estaba realizando campaña política con la emergencia, y utilizando para dicha campaña política, alimentos adquiridos con fondos federales. La supervisora interina de ADSEF en la región de Mayagüez, Berenith Román, narró que el 15 de enero se aprestaban a repartir alimentos en unos residenciales de la misma forma en que lo han hecho siempre, por lista y por apartamento. Sin embargo, los planes de personal de ADSEF fueron alterados por intrevención política de la senadora.

“Luego que se organizaron los empleados como de costumbre, llegaron los camiones junto a la senadora Evelyn Vázquez y su esposo Peter Miller. Estos llegaron indicando que venían a traer alimentos y procedieron a dar instrucciones de cómo proceder con la distribución de alimentos. Los empleados de ADSEF se incomodaron y la senadora y su esposo le informaron que ellos llevan desde el 7 de enero de 2020 distribuyendo alimentos de ADSEF y que los van a distribuir a todo el que llegue. La supervisora del grupo de ADSEF, Sra. Berenith Román, quien se encontraba junto a la empleada Sra. Natalia González, cuestionó a la senadora y su esposo y les informó que la Directora Asociada dio instrucciones de que los alimentos se iban a repartir a las personas del residencial y ella era una persona que seguía instrucciones. La senadora Evelyn Vázquez les cambió la directriz y le indicó que la distribución de alimentos iba a ser para todo el mundo. La senadora llamó a la Lcda. Surima Quiñonez y le pasó el teléfono a la supervisora Berenith Román. La Lcda. Quiñonez le indicó a la supervisora Berenith Román, que la distribución era para todo el mundo como indicaba la senadora y cuando ésta le respondió que llamara a la Directora Asociada, Sra. Brenda Lugo, la licenciada le colgó la llamada. Luego llegó el alcalde junto a la Sra. Joseline Rodríguez, candidata a la Cámara de Representante. La senadora y su esposo le dijeron que habían tenido problemas con otra empleada que resultó ser Jackeline Ventura. La Sra. Jackeline Ventura se quejaba de la actitud de la senadora y le manifestó a la Sra. Berenith Román que se quería ir del lugar por la intromisión de la senadora y su esposo en la repartición de los alimentos. El esposo de la senadora cuestionó el hecho de que la distribución de alimentos se hiciera en una cancha… Los empleados de la Región de Mayagüez de ADSEF se retiraron del lugar molestos por la situación creada por la senadora. Tras la petición de cooperación uno de los empleados de la Administración Central, decidieron quedarse cinco empleados para ayudar en la repartición de alimentos. Luego pasaron al Residencial Roosevelt junto a la senadora Evelyn Vázquez, quien continuó dándole instrucciones a los empleados de ADSEF y participando de la repartición de los alimentos”, lee parte del informe.

El análisis apunta a que la senadora ejercía un grado de control en la toma de decisiones sobre la distribución de los alimentos de ADSEF a los damnificados en varios municipios de la isla, tales como Guánica, Ponce y Mayagüez. “La senadora tenía total conocimiento del movimiento y la distribución de los alimentos, lo cual es un asunto bajo el control y discreción de la Administración Central de la ADSEF. El conocimiento de la senadora del movimiento de la mercancía a los distintos municipios llegó al extremo de permitirle la oportunidad de llegar a los lugares de distribución junto a los camiones que transportaban los alimentos de ADSEF. Una vez los camiones llegaban al destino, la senadora participaba directa y activamente en la distribución de los alimentos a los damnificados. Además, de las entrevistas realizadas se desprende que la senadora tenía comunicación directa con la Administradora de ADSEF y aparentaba tener la autoridad para impartir instrucciones a los empleados regionales de ADSEF… La intromisión de la senadora en la distribución de los alimentos generó una percepción de irregularidad en varios empleados regionales. Esta situación generó malestar y preocupación en los empleados que provocó confrontaciones y los llevó a tomar la decisión de retirarse de la distribución de alimentos en los residenciales de Mayagüez, para no formar parte de la aparente irregularidad”, analiza el informe.

El informe concluye que preliminarmente se puede hablar de una posible intervención de políticos y actos de propaganda política en la entrega de los alimentos adquiridos por la ADFEF con fondos Federales y el posible conocimiento de la situación y/o autorización de varios empleados de la Administración Central. El documento recomienda una investigación formal.

“La intromisión en la toma de decisiones de figuras políticas, sobre la distribución de los alimentos de ADSEF a los damnificados y su participación directa en la distribución de los mismos, pueden redundar en serias irregularidades administrativas y podrían configurar violaciones a leyes estatales y federales”, concluye el informe preliminar.

Metro supo que la investigación formal ya concluyó y que recomendó el despido de la administradora Quiñonez, quien estuvo suspendida durante el proceso de investigación. También se apunta a una salida de ADSEF del subadministrador José Alfredo Galarza.

Quiñonez fue confrontada recientemente en el programa Jugando Pelota Dura sobre alegaciones en el informe, pero la abogada dijo que desconocía del documento. Quiñonez alegó que cuenta con una declaración jurada de Galarza, quien estuvo en el Sur, que descarta la intervención política. La pasada jefa de ADSEF calificó como “bochinche” las alegaciones sobre intervención política y negó que haya conversado telefónicamente con funcionarios de la entidad para decirles que siguieran las instrucciones de la senadora. Aunque reconoció que pueden haber llamadas registradas a su teléfono de la senadora Vázquez. Según Quiñonez, todo se trata de una persecución en su contra por parte de la exsecretaria de Familia, Glorimar Andujar.

El informe fue solicitado originalmente por Andujar, quien fue despedida días después de su cargo ante el reclamo de que ya no contaba con la confianza de la gobernadora, Wanda Vázquez. Reportes de prensa apuntan a que La Fortaleza intentó que Andujar revirtiera la suspensión de Quiñonez luego de las denuncias de empleados de la agencia. Telemundo reveló un correo electrónico del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón pidiendo a Andujar que revirtiera la suspensión.

La senadora Vázquez es una de las figuras políticas dentro del PNP que apoya la candidatura de la Gobernadora.











Publicidad











Vvideo de noticia relacionada: