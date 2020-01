Correo electrónico desmiente la versión de Gobernadora sobre despido de Glorimar Andújar

El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón envió un correo electrónico a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar para que revirtiera la destitución de la administradora de ADSEF, Surima Quiñones, así lo revela un documento obtenido por Telenoticias.

"Secretaria, habiéndose traído a mi atención en la tarde de ayer viernes la determinación que usted tomara unilateralmente en esa misma fecha de suspender sumariamente a la administradora de ADSEF, me di a la tarea de analizar detenidamente su proceder. Dicho análisis incluyó, entre otras fuentes, una información recibida de carácter anónima contra la administradora y una opinión de la secretaria de Justicia, solicitada por su agencia. Observando que su notificación a la hoy administradora de ADSEF adolece de las advertencias requeridas y de atender la veracidad de la información recibida, se entiende que la misma es inoficiosa. Por lo anterior, se debe dar por no puesta y es preciso revierta su determinación de suspensión sumaria hasta tanto se culmine la investigación administrativa. No obstante, con anterioridad a cualquier otra acción de personal relacionada a la administradora de ADSEF y/o de cualquier otro organismo adscrito a su departamento, mucho agradeceré tenga a bien consultar conmigo como secretario de la Gobernación", lee parte de la misiva enviada por Pabón a la exsecretaria de la Familia.

El domingo pasado Andújar fue destituida por la gobernadora Wanda Vázquez.

De acuerdo con la gobernadora, la razón del despido de la secretaria de la Familia se daba porque en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia se le solicitó una información a cerca de los suministros a los damnificados por los sismos y la funcionaria no la tenía.

Dicho documento desmiente la versión de la gobernadora de que ni ella ni Pabón le pidieron a Andújar que se revirtiera la sustitución de Quiñones.