Solo 7% de los puertorriqueños han llenado el Censo

Tan solo un 7.9% de los hogares en Puerto Rico ha completado el Censo 2020 y el cual ubica a la isla en la última posición entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos.

En comparación con la isla, Alaska está ubicado en el penúltimo lugar con un porcentaje de respuesta de 38.9%. Mientras que la respuesta a nivel de todo Estados Unidos es de 58.3%.

Expertos consultados por Metro aseguraron que la importancia de completar el censo decenal estriba en la cantidad de fondos federales que puede ser asignados a la isla y la redistribución electoral en la población.

"Completar el censo es completamente crucial para el futuro de Puerto Rico. En una década normal los números del Censo son utilizados por el gobierno federal para determinar cuánto dinero Puerto Rico y otros estados deben recibir para servicios medulares como Educación, servicios de salud y asistencia nutricional", indicó Thomas Wolf, abogado experto en censo y redistribución electoral del instituto Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

Wolf también puntualizó que completar el formulario del Censo también será determinante para la asignación de fondos que podrían ser dirigidos para la reconstrucción del país tras el huracán María y los terremotos. Mientras que para el demógrafo Raúl Figueroa, completar el censo es decisivo para conocer la población que tiene la isla y para corroborar las estimaciones que se han realizado sobre la pérdida poblacional en la isla. Agregó que completar el censo también es clave ya que muchas personas y compañías lo utilizan para saber dónde ubicar sus empresas.

Wolf, por su parte, explicó que la baja participación de los puertorriqueños en el Censo se debe a que la Oficina del Censo suspendió temporalmente sus visitas a los hogares en la isla de debido a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. Esto, a su vez, responde a que el Buró apostó a aumentar las visitas a todos los hogares en la isla, pero tuvieron que detenerlas debido a las medidas de distanciamiento social impuestas por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 15 de marzo.

El letrado añadió que para el 2010, el promedio de respuesta de la isla era de 53.8%. Ante esto, Wolf sostuvo que el Negociado apuesta a que las personas completen el formulario ya sea por internet o por teléfono. Las personas en la isla pueden llenar el formulario al acceder a 2020census.gov o llamando al teléfono 844-426-2020.

"El Negociado debe desarrollar un plan para Puerto Rico [para atender la baja participación] y para otras jurisdicciones de Estados Unidos para completar el Censo y que el Congreso les asigne la cantidad de fondos necesaria para que continúen con estos esfuerzos", comentó Wolf.

En cambio, Figueroa mostró preocupación en que no ha habido mucha promoción y orientación para que las personas completen el formulario del Censo. "No ha habido mucha educación tampoco de parte del gobierno principalmente. No ha habido mucha campaña de educación de cómo se supone que se llene el censo", dijo. Mencionó que en estados como Nueva York utilizan figuras conocidas como la congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez y el dramaturgo boricua Lin-Manuel Miranda para promocionar la importancia de completar el censo.

El demógrafo también sostuvo que completar el formulario por internet es la forma más segura y rápida ya que tan solo podría tomar unos 15 minutos. De igual manera, Wolf recordó que los datos que una persona provee al Censo están 100% aseguradas y no serán compartidas con otras agencias como la Policía o arrendadores para perseguir a personas inmigrantes sin documentos.

Asimismo, tanto Wolf como Figueroa coincidieron —por separado— en que Puerto Rico puede reducir la brecha de respuestas y completar el Censo. El letrado neoyorquino expuso que la población tiene hasta el 31 de octubre de 2020 para completar el formulario , pero exhortó a las personas a llenar el Censo lo más pronto posible.