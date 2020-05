Vivienda cambia de postura sobre intervención de Junta en fondos CDBG-DR

Aunque en un momento se opuso a que la Junta de Control Fiscal (JCF) interviniera en el proceso de planificación de los fondos CDBG-DR, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, cambió de postura ya que aseguró que el ente fiscal no examinará la validez de los programas con estos fondos.

Inicialmente el funcinario, presentó objeciones a las restricciones que impuso el gobierno federal sobre el uso de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) las cuales incluyen que la Junta de Control Fiscal (JCF) tendrá más injerencia a partir de esta asignación de $8,200 millones. El jueves, el gobierno de la isla anunció que el Departamento de Vivienda federal (HUD) aprobó una primera partida de $1,700 de esos fondos.

Según Fernández Trinchet, tras presentar la objeción, HUD les indicó que el ente fiscal solo evaluará las propuestas de fondos cuando haya una enmienda sustancial para confirmar que esté acorde con el plan fiscal. "Eso es lo que la Junta va a hacer. La junta no va a evaluar si los 26 programas [de CDBG-DR] o alguno de ellos sirve o no sirve", dijo el funcionario. Indicó que para este plan, la JCF revisó unas enmiendas que realizaron pero que fueron aprobadas celeridad. "El propósito no es que la Junta dilate esto. Hasta ahora no he tenido problemas en relación con la Junta…Honestamente, mira, que lo sigan haciendo. Si eso implica que yo voy a tener menos señalamientos mañana con todas la cosas que están ocurriendo en Puerto Rico, pues bienvenido sea", argumentó.

Sin embargo, una de las objeciones que aún no queda resuelta es la restricción para utilizar estos fondos para proyectos de energía renovable. El funcionario comentó que el gobierno federal aún evalúa si mantendrá dicha prohibición debido a que no podría ser utilizados en la red eléctrica. No obstante, Fernández Trinchet sostuvo que la agencia objetó dicha restricción ya que no les permite desarrollar proyectos de energía renovable en centros comunitarios.

Asimismo, esta primera aprobación en bloque de $1,700 millones de los $8,200 aprobados responde a otra restricción impuesta por HUD. De la totalidad de fondos autorizados en febrero, la agencia federal autorizó solo una porción inicial de $1,700 millones. De acuerdo con el funcionario, ante esta restricción, la agencia local podrá solicitar la segunda porción de fondos cuando alcancen el 50% del uso de estos fondos.

Este primer bloque de fondos —el cual funciona mediante reembolso— podrá ser utilizado para proyectos de revitalización urbana para los municipios, desarrollo económico, programas de capacitación laboral, incubadoras y asistencia para renta en los programas de vivienda pública.