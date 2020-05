Vigilantes ante disminución en los niveles de agua en Carraízo

La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, aseguró hoy que la corporación pública se mantiene vigilante ante la disminución en los niveles de agua en el embalse de Carraízo, pero comentó que al momento no vislumbra un plan de racionamiento.

En el informe de hoy, el embalse de Carraízo mostró una disminución en sus niveles de agua, lo cual lo coloca bajo la categoría de 'Observación', según el monitoreo diario de la corporación pública.

"Estamos bien vigilantes todo los días a cómo va descendiendo el lago [Carraízo]. Podríamos ya estar en una posición más definida la semana que viene o entrante —claro, lo vamos a estar notificando si ese [un plan de racionamiento] fuera el caso— pero hay muchas variables que afectan ahora mismo este comportamiento. En estos momentos no puedo decirte que…categóricamente que ese es nuestro próximo paso", señaló Pagán en entrevista con Metro.

La funcionaria indicó que entre los factores que contribuyen al descenso en los niveles de agua en Carraízo son la falta de lluvia sustancial en abril y en lo que va de mayo y en el aumento en consumo en los hogares debido a las medidas de distanciamiento social impuestas para combatir el COVID-19.

"Hay dos factores que nos han estado impactando. Una es el consumo, que sabemos que tenemos a todas las familias en las casas por la emergencia que estamos enfrentando y además de que el agua es un elemento crítico para poder manejar esta emergencia. Y, dos, que las lluvias de abril y mayo, que siempre son tradicionales en esta temporada, pues no han llegado, no las hemos recibido y eso no lo podemos controlar", comentó.

Por su parte, sostuvo que han realizado ajustes internos para utilizar sistemas más robustos como el Superacueducto y la planta de filtros Guaynabo y así no contribuir a la disminución en los niveles de Carraízo.

Pagán también mencionó que los abonados deben ser más mesurados con el consumo de agua. "Tenemos que ser mesurados con el consumo del agua y más en esta época en que las familias están en sus casas y que prácticamente estamos entrando al verano. Hay que ser mesurado con el uso del agua para entre todos hacer un esfuerzo máximo para no tener medidas que no queremos llegar o extremas como la interrupción de servicios programada", dijo.

Y el lago Carraízo no es el único que enfrenta un descenso ya que el embalse de Toa Vaca y Guajataca también mostraron una disminución en sus niveles de agua, incluso mayor a la de Carraízo. Toa Vaca está bajo la categoría de 'Observación', mientras que Guajataca se encuentra en el encasillado de 'Ajustes Operaciones'.

Ante esto, Pagán admitió que en Toa Vaca se identificó una baja en precipitación en comparación con años anteriores. Sin embargo, indicó que a esta misma fecha el año pasado, los niveles de Toa Vaca era más bajos a los de este año. Mientras que en Guajataca, Pagán que están realizando ajustes operaciones en dicha represa sin tener que interrumpir el servicio a los abonados.