Famoso fotógrafo de guerra vence al COVID-19 a los 97 años

La madre de Tony Vaccaro murió en el parto, y a una tierna edad también perdió a su padre a causa de tuberculosis. A los 5 años, era un huérfano en Italia soportando las golpizas de su tío. Y como soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió la Batalla de Normandía.

Ahora a sus 97 años, siendo un celebrado fotógrafo de guerra y celebridades, se recupera del COVID-19. Y le atribuye su longevidad a una "suerte ciega, el vino tinto" y su determinación.

"Para mí, lo más grande que uno puede hacer es desafiar al mundo", dijo Vaccaro. "Y la mayoría de estos retos los gano. Eso es lo que me mantiene en marcha".

La determinación de Vaccaro lo ha llevado a una vida como fotógrafo que comenzó siendo un infante de combate, cuando escondió una cámara y tomó cerca de 8,000 fotos de momentos mundanos y horrorosos.

Una de sus famosas imágenes, "Beso de liberación", mostraba a un sargento estadounidense dándole un beso a una joven francesa al finalizar la ocupación nazi.

Fue objeto de un documental de HBO en 2016, "Under Fire: The Untold Story of PFC Tony Vaccaro", y sus fotos se exhiben en museos como el Centro Pompidou en París y el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

Vaccaro documentó la reconstrucción de Europa y regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en un fotógrafo de modas y celebridades para revistas como Look, Life y Harper's Bazaar.

El fotógrafo guarda gratos recuerdos de sus sujetos y sus grandes personalidades, incluidos Sophia Loren, John F. Kennedy, Enzo Ferrari, Georgia O'Keeffe y Pablo Picasso.

Él y Picasso se llevaban "como hermanos". Pero el artista no se relajaba durante su sesión de fotos, así que Vaccaro lo engañó haciéndole creer que la cámara estaba averiada y que no le estaba tomando en realidad ninguna foto.

"Se puso a posar como los modelos. Eso me gustó", dijo Vaccaro. "Quería que la fotografía real fuera fotografía real, fotografía honesta. Y eso es lo que terminó siendo".

Vaccaro vive en Queens, un condado de la ciudad de Nueva York azotado por el coronavirus, junto a su hijo Frank, sus nietos mellizos y su nuera Maria, encargada de su archivo de 500,000 fotografías.

Pudo haber contraído el virus en abril de su hijo o caminando por el barrio, dijo su nuera.

Estuvo en el hospital sólo dos días con síntomas leves y pasó otra semana recuperándose.

Entonces los sorprendió a todos levantándose para afeitarse.

"Eso fue todo", dijo la nuera. "Está dando vueltas como si nada hubiera pasado".

La familia está trabajando en otro documental sobre su vida antes y después de la guerra, pero la pandemia detuvo la producción porque no es seguro traer un equipo de rodaje a su apartamento.

"Decimos en chiste que Tony sobrevivió el COVID-19 porque quiere contar el resto de su historia", dijo Maria Vaccaro.

Pero eso también le ha recordado al fotógrafo su buena fortuna.

"Realmente creo que tengo la suerte a mis espaldas", dijo. "Podría ir a cualquier lugar de esta Tierra y sobrevivir".