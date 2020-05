Las “10 verdades claras” sobre el coronavirus, de acuerdo a un exdirector de los CDC

El ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) Tom Frieden reveló el pasado miércoles 6 de mayo ante legisladores estadounidenses las diez verdades claras sobre el coronavirus importantes de conocer ante el abordaje de la infección.

Durante su alocución ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la respuesta a la pandemia, el especialista expuso las verdades de la Covid-19 para su país donde estimó que solo para finales de mes las muertes llegarían a los 100.000.

"La conclusión es que nuestra guerra contra la Covid-19 será larga y difícil", agregó.

De acuerdo al texto del testimonio del reconocido doctor Frieden publicado en el sitio web de la Cámara de Representantes, estas son las "10 verdades claras" sobre la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero:

El especialista, que lideró los CDC durante el gobierno de Barack Obama explicó que en la ciudad de Nueva York “incluso ahora, con la disminución de las muertes, hay dos veces más muertes por Covid-19 todos los días que en un día normal por todas las causas combinadas”.

“Solo proyectando a partir de la cantidad de personas que ya están infectadas y están siendo infectadas ahora, el virus habrá matado al menos a 100,000 personas en los Estados Unidos en un mes”, declaró.

Frieden explicó que “a pesar de lo malo que ha sido hasta ahora, solo estamos en el principio”.

“Hasta que tengamos una vacuna efectiva, a menos que ocurra algo inesperado, nuestro enemigo viral estará con nosotros durante muchos meses o años”.

Dr Tom Frieden Formr Dir of CDC “As bad as this has been, its just the beginning” pic.twitter.com/Xx8qnlp59G

El doctor señaló que se debe emplear la data para monitorear de manera precisa y en tiempo real “las tendencias en los síntomas, visitas al departamento de emergencias, pruebas, casos, hospitalizaciones, muertes, movilidad comunitaria y más”.

“Debemos trabajar para encontrar casos antes de que se conviertan en grupos, grupos antes de que se conviertan en brotes y brotes antes de que se conviertan en epidemias”, sentenció.

“Estamos atrapados en nuestros hogares, envueltos en nuestros miedos, aislados en nuestros hospitales estresados, y para volver a salir, necesitamos encerrar el virus”, resolvió.

Para lograr esto, propuso que “después de aplanar la curva, el siguiente paso es encerrar el virus implementando cuatro acciones esenciales: prueba, aislamiento, rastreo de contacto y cuarentena. Todos son cruciales”.

Asimismo, de acuerdo al documento, el experto también cree que “si hacemos bien estas cuatro cosas, incluso si no tenemos una vacuna, podemos comenzar a devolver a nuestra sociedad y economía a una situación más normal”.

We can box the virus in by testing, contact tracing, isolation, and quarantine. Doing that effectively will enable us to come out of our homes more safely without rekindling rapid spread. Great to speak with @SavannahGuthrie on @TODAYshow about the path forward. https://t.co/42T21yYK9w

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) May 7, 2020