Municipios proponen liderar rastreo de contactos para detener coronavirus

Ante la demora del gobierno central en acoplar un sistema de rastreo de contactos, varios profesionales de la salud acentuaron la necesidad de que esta tarea de rastreos debe ser liderada por los municipios para detener la cadena de contagios del coronavirus en la isla.

Los tres profesionales de la salud —consultados por Metro— que lideran el sistema de rastreo en Villalba, Yauco y Guaynabo aseguraron que podrían contar con más casos positivos y activos que los que reporta el Departamento de Salud. Estos apuntaron a que este desfase podría responder a la falta de un sistema de rastreo robusto por parte de la agencia y lentitud en sus sistemas para actualizar los datos. Para Fabiola Cruz, epidemióloga en el municipio de Villalba, el rastreo de contactos a nivel municipal les permite identificar más rápido a las personas que tuvieron contacto con personas que arrojaron positivos al COVID-19 o que figuran como casos sospechosos. Es por esto que destacaron que de establecerse esta colaboración liderada por los municipios podría fortalecer los esfuerzos del Departamento de Salud para detener los contagios en la isla.

"Definitivamente, eso se tuvo que haber desde un principio [que los municipios lideren el sistema de rastreo]…Porque Departamento de Salud no tiene el personal y no tiene la infraestructura para ir municipio por municipio, lo que tienen es una sola epidemióloga por región", sostuvo Juliá, quien maneja el sistema de rastreo de contactos en el municipio de Yauco. Recomendó que la agencia designe a una persona que supervise estos sistemas de rastreo por municipio para que la colaboración sea más efectiva.

Similar a Juliá opinó Cruz, epidemióloga en el municipio de Villalba, quien planteó que los municipios tienen la capacidad de identificar más rápido a los contactos de estos casos positivos y así detener la cadena de contagio.

"Esta respuesta debe ser a nivel municipal porque más allá de algo estándar tenemos que aprender a humanizar la salud y pues, llevar ese mensaje de que las personas también necesitan ayuda que esto no es cuestión de llamar y mandar a aislar y que se queden en sus casas. Hay que proveer ayuda y como único vamos a lograr esto es con los esfuerzos municipales", señaló, quien destacó la necesidad de que esta colaboración podría agilizar los datos que obtiene Salud de los municipios.

Por su parte, Héctor Ortiz Arroyo, quien es administrador de sistemas de salud y lidera el sistema de rastreo en Guaynabo, indicó que el rol de Salud en esta tarea debe ser brindarle apoyo a los municipios para identificar las cadenas de contagio. Señaló además que la agencia puede asistirles en los casos en que las personas a las que rastrean se han trasladado a otro municipio para continuar la cuarentena.

Desfase en las estadísticas

Por su parte, Juliá sentenció que el desfase entre las estadísticas del Departamento de Salud y las municipales responde a que la agencia no cuenta con un sistema rastreo efectivo, por lo que comentó que podrían contar con más casos positivos o activos. Sin embargo, Juliá no proveyó el dato específico a cuánto podría ascender. De acuerdo con el dashboard de Salud, Yauco cuenta con 21 casos positivos, pero destacó que la agencia incluye a aquellos con un resultado positivo de una prueba serológica y no necesariamente de una prueba confirmatoria de COVID-19 mediante la molecular.

Mientras que Cruz estimó que en el portal de Salud solo aparecen seis casos positivos y en Villalba han identificado unos 16, de los cuales nueve arrojaron positivo mediante una prueba molecular. "Es preocupante, pero entiendo que ellos [Salud] deben estar trabajando todavía con el sistema de reporte de laboratorios y que eso es lo que ha impedido que tengan la estadísticas al día. Pero de nuestra parte estamos colaborando con ellos", señaló.

La epidemióloga mencionó que en dicho municipio dan seguimiento a estos casos desde que son catalogados como sospechosos para iniciar con la identificación de sus contactos y evitar la formación de una cadena de contagio. Favoreció que en la isla se realice el rastreo de contactos aún a aquellos con pruebas serológica y no solo a los que se les confirmó un contagio con la prueba molecular.

"Es algo bueno que se le dé seguimiento porque nosotros en Puerto Rico tenemos 1,018 positivos por pruebas serológicas. ¿Cuántos de esos casos están a la espera de una confirmación PCR [prueba molecular]. Si ninguno está en espera de confirmación, pues eso es un problema. A nivel municipal yo sí trabajo con estos casos que solamente tienen confirmación de prueba serológica, pues se le hace la prueba molecular si es que no está en espera de los resultados ", comentó Cruz, quien a su vez,

Por su parte, Ortiz destacó que en Guaynabo la mayor discrepancia que han confrontado, en comparación con los datos que registra Salud, son aquellos que necesitan realizarse sus últimas dos pruebas confirmatorias para darles de alta. Asimismo, señaló que el sistema de rastreo de ellos les ha permitido detectar más rápido las personas fallecidas y aquellas que fueron dadas de alta. Agregó que Salud solo le ha provisto los positivos a la prueba molecular. Ante esto, solicitaron los casos positivos con prueba serológica que están a la espera de confirmatoria para incluir en su sistema de rastreo.

